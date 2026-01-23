¡No encuentran equipo! El complejo panorama de Erick Gutiérrez y Alan Pulido en Chivas

El panorama de Erick Gutiérrez y Alan Pulido en Chivas sigue siendo uno de los temas más delicados en el mercado de fichajes del Clausura 2026. Desde el 16 de diciembre pasado, cuando Azteca Deportes reveló la lista de jugadores que no entraban en los planes de la directiva ni del técnico Gabriel Milito, estos dos elementos de peso en el vestidor han quedado en un limbo contractual y deportivo que complica al 'Rebaño Sagrado'.

En aquella lista figuraban tres nombres destacados: Alan Mozo, Erick Gutiérrez y Alan Pulido. Chivas logró colocar a Mozo en Pachuca a préstamo con opción de compra, absorbiendo parte de su salario para facilitar la operación. Sin embargo, más de un mes después, ni Gutiérrez ni Pulido han encontrado acomodo. Ambos permanecen en Verde Valle, entrenando de forma separada del plantel estelar, mientras el reloj avanza y el torneo ya está en marcha.

Para Erick Gutiérrez, ha habido sondeos concretos de Pachuca y de San Diego FC en la MLS, pero ninguna negociación ha prosperado hasta el momento. Fuentes cercanas al club indican que, de no concretarse una salida, el mediocampista participaría con la categoría Sub-21 de Chivas y no tendría opciones de buscar lugar en el primer equipo. Esta opción no beneficia a nadie: estancaría la carrera del jugador, devaluaría aún más su valor en el mercado y obligaría al Guadalajara a seguir cubriendo un contrato que aún tiene vigencia por dos años más.

En el caso de Alan Pulido, cuyo vínculo expira en diciembre de 2026, las últimas horas trajeron rumores de un posible interés por parte de Rayados de Monterrey, ante la inminente salida de Germán Berterame hacia Inter Miami. Sin embargo, una fuente al interior del club rojiblanco desmintió cualquier acercamiento formal. Pulido, quien regresó con grandes expectativas pero vio mermado su protagonismo, no figura en el proyecto de Milito y su futuro depende de una operación que libere salario y espacio en el plantel.

