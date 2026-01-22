CONFIRMADO: TV Azteca transmitirá a OTRO EQUIPO del futbol mexicano en el Clausura 2026

Es oficial. Durante el Torneo Clausura 2026 otro equipo se suma a la lista de transmisiones de TV Azteca Deportes. A partir de este fin de semana con la actividad de la Jornada 3 de la Liga BBVA Expansión MX, podrás disfrutar de las emociones de los partidos del Atlante en la categoría de plata.

Este sábado 24 de enero, podrás ver EN VIVO el juego de lo 'Potros de Hierro' ante la Jaiba Brava en la cancha del Estadio Agustín Coruco Díaz, compromiso que va a ser transmitido por las plataformas digitales de TV Azteca Deportes y en Azteca Deportes Network en punto de las 17:00 horas, tiempo de la CDMX.

Dirigidos por Ricardo Carbajal, el Atlante encara el juego luego de haber descansado en la Jornada 3. Por su parte, el equipo de Tampico Madero comandado por Marco Ruíz, llega al encuentro tras haber perdido en casa frente al Tepatitlán. En la presente campaña de la Liga BBVA Expansión MX, el cuadro azulgrana se ubica en el puesto 12 de la tabla general, mientras que la Jaiba Brava ocupa el lugar 14 con dos derrotas en el certamen.

Calendario del Atlante en el Clausura 2026

Jornada 1:

Tepatitlán 1-1 Atlante

Jornada 3:

Atlante vs Jaiba Brava

Jornada 4:

Irapuato vs Atlante

Jornada 5:

Atlante vs Tapatío

Jornada 6:

Correcaminos vs Atlante

Jornada 7:

Atlante vs Alebrijes

Jornada 8:

Leones Negros vs Atlante

Jornada 9:

Atlante vs Morelia

Jornada 10:

Tlaxcala vs Atlante

Jornada 11:

Atlante vs Dorados

Jornada 12:

Venados vs Atlante

Jornada 13:

Atlante vs Mineros

Jornada 14:

Cancún FC vs Atlante

Jornada 15:

Atlante vs Atlético La Paz

