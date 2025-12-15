¡NO ES BROMA! Santiago Solari podría dirigir al Real Madrid

El Real Madrid volvió a la senda del triunfo en contra del Alavés, pero la victoria en la recta final de año ha servido más como un alivio momentáneo que para desparecer las dudas. Lejos de ofrecer una mejora táctica, el equipo dirigido por Xabi Alonso mantiene un juego que no convence a la directiva y afición, ya que diversos medios internacionales han puesto entredicho su continuidad en el proyecto.

La directiva madridista habría marcado en el calendario un punto que puede ser definitivo. Los dos encuentros del 2025 en la Copa del Rey y frente al Sevilla serían clave para evaluar el futuro del estratega, más allá de los resultados. El club se pondría en la búsqueda de un revulsivo que devuelva la intensidad al plantel y un rendimiento acorde a las expectativas, algo que aún no se ha visto en esta primera mitad de campaña.

Te puede interesar: Kylian Mbappé se une a una prestigiosa lista en la que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son protagonistas

Santiago Solari sería el elegido

La paciencia comienza a agotarse. De acuerdo a reportes internacionales, señalan que el plantel ha quedado lejos en el rendimiento y en caso de no reversar el camino, Alonso podría ser destituido. Con el Barcelona con el liderato con 4 puntos de diferencia y con una idea juego de clara, la presión comienza a subir cada vez más y el cuadro merengue no aceptaría otra temporada más sin conseguir un título.

Frente a este problema, la solución podría venir desde dentro de la institución. El club madridista no tendría contemplado buscar un técnico externo. En cambió, la opción de emergencia que más fuerza cobra es la de Santiago Solari, un nombre de la casa que ya conoce la dinámica del club. El verdadero examen final para Alonso, sin embargo, podría ser la Supercopa, si el equipo no logra conquistar el trofeo, las horas de Alonso podrían estar contadas.

Te puede interesar: Chivas rechazó a un exAmérica como refuerzo del Clausura 2026 y negó toda posibilidad