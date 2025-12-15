Kylian Mbappé se une a una prestigiosa lista en la que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son protagonistas
El francés tiene casi asegurado un récord de goles a falta de pocos días para que termine el año
Si bien en algunas ligas todavía quedan uno o dos partidos para despedirse de este 2025, todo indica que Kylian Mbappé será el máximo goleador a nivel mundial en este año calendario. Este récord, conseguido en más de una ocasión por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo , deja en evidencia lo importante que es el francés para el Real Madrid, incluso aunque ha sido criticado.
En los últimos tiempos Mbappé ha sido blanco de críticas en el Real Madrid por ciertas actuaciones o porque algunos aficionados sienten que “no aparece en los partidos importantes”. Lejos de cualquier crítica, Kylian lleva 63 goles en este 2025 y todo indica que será el máximo goleador de este año calendario por encima de otros cracks del mundo.
Cabe destacar que este récord lo conocen a la perfección CR7 y Leo Messi, pues lo han conseguido en más de una ocasión. De hecho, solo ellos tres y Robert Lewandowski lo han repetido en los últimos 13 años, lo que da cuenta que no es para nada sencillo conseguirlo. El francés, con solo 26 años ya demuestra su jerarquía.
En el primer semestre Kylian Mbappé había convertido 30 goles con el Real Madrid, mientras que en este segundo semestre se dio su verdadero ‘prime’, puesto que ha convertido un total de 26 goles pero en 22 partidos jugados, lo que da un promedio de más de un tanto por juego. Además, en el 2025 consiguió 7 tantos en 8 encuentros con la selección de Francia.
Con Mbappé, Messi y Ronaldo: los máximos goleadores en un año calendario desde 2012 a 2025
- 2012 – Lionel Messi (Argentina, Barcelona): 91 goles
- 2013 – Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid): 69 goles
- 2014 – Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid): 61 goles
- 2015 – Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid): 57 goles
- 2016 – Lionel Messi (Argentina, Barcelona): 59 goles
- 2017 – Harry Kane (Inglaterra, Tottenham): 56 goles
- 2018 – Lionel Messi (Argentina, Barcelona): 51 goles
- 2019 – Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Múnich): 54 goles
- 2020 – Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Múnich): 47 goles
- 2021 – Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Múnich): 69 goles
- 2022 – Kylian Mbappé (Francia, PSG): 56 goles
- 2023 – Cristiano Ronaldo (Portugal, Al-Nassr): 54 goles
- 2024 – Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP): 62 goles
- 2025 – Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid): 63 goles (resta un partido)
Por supuesto que la estadística que más sorprende es la de los 91 goles de Messi en 2012. A día de hoy, parece imposible que otro futbolista pueda igualar al argentino en toda la historia.