Kylian Mbappé se une a una prestigiosa lista en la que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son protagonistas

Si bien en algunas ligas todavía quedan uno o dos partidos para despedirse de este 2025, todo indica que Kylian Mbappé será el máximo goleador a nivel mundial en este año calendario. Este récord, conseguido en más de una ocasión por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo , deja en evidencia lo importante que es el francés para el Real Madrid, incluso aunque ha sido criticado.

En los últimos tiempos Mbappé ha sido blanco de críticas en el Real Madrid por ciertas actuaciones o porque algunos aficionados sienten que “no aparece en los partidos importantes”. Lejos de cualquier crítica, Kylian lleva 63 goles en este 2025 y todo indica que será el máximo goleador de este año calendario por encima de otros cracks del mundo.

Cabe destacar que este récord lo conocen a la perfección CR7 y Leo Messi, pues lo han conseguido en más de una ocasión. De hecho, solo ellos tres y Robert Lewandowski lo han repetido en los últimos 13 años, lo que da cuenta que no es para nada sencillo conseguirlo. El francés, con solo 26 años ya demuestra su jerarquía.

En el primer semestre Kylian Mbappé había convertido 30 goles con el Real Madrid, mientras que en este segundo semestre se dio su verdadero ‘prime’, puesto que ha convertido un total de 26 goles pero en 22 partidos jugados, lo que da un promedio de más de un tanto por juego. Además, en el 2025 consiguió 7 tantos en 8 encuentros con la selección de Francia.

Con Mbappé, Messi y Ronaldo: los máximos goleadores en un año calendario desde 2012 a 2025

2012 – Lionel Messi (Argentina, Barcelona): 91 goles

2013 – Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid): 69 goles

2014 – Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid): 61 goles

2015 – Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid): 57 goles

2016 – Lionel Messi (Argentina, Barcelona): 59 goles

2017 – Harry Kane (Inglaterra, Tottenham): 56 goles

2018 – Lionel Messi (Argentina, Barcelona): 51 goles

2019 – Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Múnich): 54 goles

2020 – Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Múnich): 47 goles

2021 – Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Múnich): 69 goles

2022 – Kylian Mbappé (Francia, PSG): 56 goles

2023 – Cristiano Ronaldo (Portugal, Al-Nassr): 54 goles

2024 – Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP): 62 goles

2025 – Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid): 63 goles (resta un partido)

Por supuesto que la estadística que más sorprende es la de los 91 goles de Messi en 2012. A día de hoy, parece imposible que otro futbolista pueda igualar al argentino en toda la historia.