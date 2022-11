Lo que no viste del día cuatro en el Mundial de Qatar 2022

Está por terminar el cuarto día de actividad de la Copa del Mundo de Qatar 2022, este miércoles 23 noviembre tuvieron actividad el Grupo E y el Grupo F. Fueron cuatro partidos con mucha historia, el primer partido del día fue: Marruecos vs Croacia, el segundo Alemania vs Japón, España vs Costa Rica y por último Bélgica vs Canadá.

En esta ocasión tuvimos 3 victorias y un empate, los partidos quedaron de la siguiente manera: Marruecos 0-0 Croacia, Alemania 1-2 Japón, España 7-0 Costa Rica y Bélgica 1-0 Canadá.

Así luce el grupo de Alemania y España | Protagonistas Extra

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo manda mensaje previo a su debut en Qatar 2022

Récords y datos que se rompieron en el cuarto día del Mundial 2022

Conoce todos los récords y datos que nos dejan estos juegos

Marruecos 0-0 Croacia: El primer juego fue el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la Copa del Mundo y el resultado nos dejó el tercer empate sin goles del Mundial de Qatar 2022.

Alemania 1-2 Japón: En el segundo juego, gracias al penal la Selección de Alemania se convirtió en la segunda selección con más penaltis a favor en la Copa del Mundo.

Por la derrota, Alemania lleva dos partidos consecutivos perdiendo, lleva dos mundiales consecutivos perdiendo su partido de debut y es la tercera vez que le remontan un partido en toda la historia de la Copa del Mundo.

Gracias al triunfo de Japón, dos selecciones asiáticas (Japón y Arabia Saudi) han derrotado a dos Selecciones campeonas del Mundo.

España 7-0 Costa Rica: En el tercer juego, Dani Olmo marcó el número 100 de España en los mundiales y entró en el top seis de selecciones con 100 o más goles, el primero se marcó en 1934. Fue el primer partido en el que España marcó siete goles en la Copa del Mundo.

España completó 1000 pases exactos y es la mayor cantidad de pases completados en un partido. Por último, Gavi se convirtió en el tercer goleador más joven en toda la historia de la Copa del Mundo.

Bélgica 1-0 Canadá: Thibaut Courtois se convirtió en el primer portero de Bélgica en detener un penalti en la justa mundialista (sin contar tandas). Atiba Hutchinson, es el jugador más veterano en debutar en un Mundial, con 39 años y 288 días)

Canadá lleva cuatro partidos sin anotar gol en la Copa del Mundo.

Hay que destacar la primera participación de una mujer arbitro en un Mundial.

Te puede interesar: Histórico: Debutan árbitras en el Mundial de Qatar 2022