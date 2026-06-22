Noruega vence a Senegal en un partidazo | RESUMEN Express | La Copa Mundial de la FIFA 2026™
¡Partidazo de principio a fin! Noruega derrotó 3-2 a Senegal en un duelo lleno de emociones, con un doblete de Erling Haaland y la gran respuesta de Ismaïla Sarr, quien también marcó dos goles. Revive las mejores jugadas en este RESUMEN Express de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
¡Revive lo mejor de Noruega vs Senegal! Disfruta del RESUMEN Express con los goles, atajadas y las jugadas más destacadas del emocionante triunfo de Noruega por 3-2 sobre Senegal en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.