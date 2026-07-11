Noruega vs combinado inglés: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el resultado del partido de cuartos de final de la justa de verano
Desde Miami, los cuartos de final de la justa de verano más importante del balompié internacional están cerca de su fin. Sigue las emociones más importantes del partido
Desde Miami, Noruega y el conjunto inglés luchan por un boleto a la siguiente ronda de eliminación directa en la justa de verano más importante del balompié internacional, con jugadores de gran nivel donde pueden ser el factor para la obtención de la victoria.
El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5