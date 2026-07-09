Noruega vs Inglaterra: Mira EN VIVO y GRATIS el partido de cuartos de final del Mundial 2026 por TV Azteca

Noruega se mide vs Inglaterra en uno de los partidos más cerrados de los cuartos de final del Mundial 2026. Erling Haaland y los vikingos buscarán una victoria que les dé un pase histórico a las semifinales, pero tendrán que enfrentar a la ofensiva comandada por Harry Kane y Jude Bellingham. No te pierdas el partido EN VIVO y GRATIS, a través de TV Azteca.