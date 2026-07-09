Noruega vs Inglaterra: Mira EN VIVO y GRATIS el partido de cuartos de final del Mundial 2026 por TV Azteca
Noruega se mide vs Inglaterra en uno de los partidos de cuartos de final más atractivos del Mundial 2026; Haaland vs Harry Kane, un duelo de alto poder que podrás ver por TV Azteca
Noruega se mide vs Inglaterra en uno de los partidos más cerrados de los cuartos de final del Mundial 2026. Erling Haaland y los vikingos buscarán una victoria que les dé un pase histórico a las semifinales, pero tendrán que enfrentar a la ofensiva comandada por Harry Kane y Jude Bellingham. No te pierdas el partido EN VIVO y GRATIS, a través de TV Azteca.