Noruega vs Inglaterra: Horario y fecha EXACTA de partido de Cuartos de Final Mundial 2026

Para los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, se enfrentarán Noruega vs Inglaterra luego de que las dos selecciones consiguieran su pase al ganar sus respectivos encuentros de Octavos de Final.

A tie that had absolutely everything. A win that means absolutely everything. WE ARE WORLD CUP QUARTER-FINALISTS! 🏆 pic.twitter.com/mpBLI7m3XQ — England (@England) July 6, 2026

En el caso de Noruega, logró avanzar a Cuartos de Final al ganarle a Brasil 2-1 en los Octavos de Final con doblete de Haaland y un tanto de Neymar. Mientras que, Inglaterra consiguió su pase al vencer 3-2 a México.

Horario y fecha exacta para el Noruga vs Inglaterra

El encuentro de Noruega vs Inglaterra se disputará el siguiente sábado 11 de julio del 2026 en el Estadio de Miami. Las dos selecciones llegan buscando meterse a las Semifinales de la competición gracias a su ritmo y gran estilo de juego que tienen.

La hora exacta para que pueda ver uno de los enfrentamientos más llamativos de la competición es en punto de las 15 horas tiempo del centro de México.

Así llegan Noruega e Inglaterra

Inglaterra avanzó de la Fase de grupos en primer lugar con 7 puntos conseguidos. en dieciseisavos de Final logró derrotar a Congo 2-1 y en Octavos de Final, 3-2 a México con doblete de Jude Bellingham y un tanto de Harry Kane.

Para el partido ante Noruega tendrán la baja de Quansah que recibió tarjeta roja directa en Octavos de Final.

Por otra parte, Noruega llega de quedar en segundo lugar de su grupo con seis puntos conseguidos. En dieciseisavos derrotó a Noruega 2-1 Costa de Marfil, en Octavos de final derrotó a Brasil 2-1 y se mantiene en la siguiente ronda.