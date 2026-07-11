Noruega vs Inglaterra | RESUMEN y GOLES| Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026
Noruega e Inglaterra protagonizaron uno de los encuentros más emocionantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con goles, polémicas, intervenciones del VAR y una remontada espectacular. 🔥 Andreas Schjelderup abrió el marcador para Noruega. ⚽ Jude Bellingham respondió con un doblete para darle la vuelta al partido. 🚫 Goles anulados que cambiaron el rumbo del encuentro. 📺 Decisiones del VAR que generaron polémica. 😱 Emoción hasta el último minuto.
Noruega e Inglaterra protagonizaron uno de los encuentros más emocionantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con goles, polémicas, intervenciones del VAR y una remontada espectacular.
🔥 Andreas Schjelderup abrió el marcador para Noruega.
⚽ Jude Bellingham respondió con un doblete para darle la vuelta al partido.
🚫 Goles anulados que cambiaron el rumbo del encuentro.
📺 Decisiones del VAR que generaron polémica.
😱 Emoción hasta el último minuto.