Noruega vs Senegal: Ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo I del Mundial 2026 por TV Azteca
La Noruega de Earling Haaland se enfrenta vs la Senegal de Sadio Mané en el que será el segundo partido de ambas selecciones en el Mundial 2026
¡Continúa la acción en la fase de grupos! Earling Haaland y Nourega se enfrentan vs la Senegal de Sadio Mané, en uno de los duelos más emocionantes y cerrados del Grupo I del Mundial 2026. Ambos conjuntos buscan una victoria que los pongan en 16avos de final y que les ayude, incluso, a conseguir el liderato del grupo. ¡No te pierdas el partido EN VIVO y GRATIS, a través de Azteca Deportes!