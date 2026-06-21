Noruega vs Senegal: Ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo I del Mundial 2026 por TV Azteca

¡Continúa la acción en la fase de grupos! Earling Haaland y Nourega se enfrentan vs la Senegal de Sadio Mané, en uno de los duelos más emocionantes y cerrados del Grupo I del Mundial 2026. Ambos conjuntos buscan una victoria que los pongan en 16avos de final y que les ayude, incluso, a conseguir el liderato del grupo. ¡No te pierdas el partido EN VIVO y GRATIS, a través de Azteca Deportes!