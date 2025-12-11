¿Nueva apuesta o viejo problema? El reto que enfrentaría Ángel Sepúlveda si llega a Chivas

Ángel Sepúlveda finalizó su etapa reciente con Cruz Azul tras la eliminación del club en el Apertura 2025 frente a Tigres , además de la caída en la Copa Intercontinental durante el denominado Derbi de las Américas ante Flamengo . Con este cierre de ciclo, su nombre ha surgido nuevamente en la órbita de Chivas, una institución donde su posible llegada reabre un historial que ha sido complejo para los delanteros veteranos que fichan por el club.

A lo largo de los últimos años, Guadalajara ha recibido a diversos atacantes mayores de 30 años que llegaron con altas expectativas, pero cuyos números no lograron sostener el entusiasmo inicial. Aldo de Nigris regresó en 2017 con 33 años y terminó con 2 goles en 27 partidos. Miguel Sabah, también con 33 años, aportó 2 tantos en 2015. Oribe Peralta, una figura de renombre para el futbol nacional que brilló por su paso en Santos Laguna y el Club América marcó apenas 2 goles en 34 partidos tras su arribo en 2019 a los 35 años.

En 2009, Jared Borgetti vivió una breve etapa con 7 partidos y sin anotaciones a los 37 años. Más recientemente, Javier “Chicharito” Hernández volvió en 2024 con 35 años y suma 4 goles desde su retorno, entre lesiones y falta de ritmo competitivo. Alan Pulido, de 34 años en su segunda etapa en Verde Valle, registra 2 anotaciones.

El posible retorno de Sepulveda

En este panorama surge la posibilidad del regreso de Sepúlveda, quien, con casi 35 años, se incorporaría a un plantel que no ha apostado por reducir su promedio de edad con jugadores como Javier "Chicharito" Hernández (37 años), Isaác "Conejito" Brizuela (35 años), Alan Pulido (34 años), Óscar Whalley (31 años), Fernando "Oso" González (31 años), Luis Romo (30 años) y Érick Gutiérrez (30 años). Su eventual llegada plantea la incógnita de si podrá romper una tendencia que ha sido constante en el club, especialmente considerando la necesidad de competir internamente con el actual campeón de goleo del Apertura 2025, Armando “La Hormiga” González.

Cabe recordar que Sepúlveda ya tuvo un paso previo por Chivas, etapa en la que no obtuvo el rendimiento esperado anotando solo un gol. Durante su estancia con Cruz Azul, desde el Apertura 2023 hasta el 10 de diciembre de 2025, disputó 107 partidos y anotó 39 goles, cifras que muestran su capacidad que lo permitieron ser considerado como tercero delantero rumbo al Mundial de la FIFA 2026 , pero que también generan dudas sobre cómo podría adaptarse nuevamente al entorno rojiblanco.

