Tigres 0-0 Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 6 de diciembre, partido de las semifinales de vuelta del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, marcador online y por internet

Se busca finalista en el Torneo Apertura 2025. Tigres recibe vs Cruz Azul, en una visita de La Máquina al mítico Volcán de Nuevo León para enfrentar a los Tigres de la UANL en el partido de vuelta del presente certamen. En la ida que se disputó en el Estadio Olímpico Universitario, la Máquina Celeste rescató el empate tras un tanto de Gabriel Fernández desde el manchón penal, antes, Juan Brunetta había abierto el marcador. Hoy, el conjunto regiomontano accede a la final si no pierde, por lo que los pupilos de Nicolás Larcamón tienen que sacar la victoria si quieren ir a la serie y buscar la novena. La transmisión del partido la podrás seguir en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes

