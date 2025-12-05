deportes
OFICIAL: México vs Sudáfrica, el partido INAUGURAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, ya conoce a su rival para la inauguración del próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México

Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene partido inaugural. Durante el evento con sede en Washington, se dio a conocer al equipo que va a enfrentar a la Selección Mexicana el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Te puede interesar: Sorteo Mundial 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la transmisión HOY viernes 5 de diciembre para la definición de los partidos para la Copa del Mundo; bombos online y por internet

Durante la ceremonia en el Kennedy Center, la Selección Mexicana es cabeza del Grupo A, mismo que comparte con la República de Corea, equipo ubicado en el tercer puesto. Mientras que el segundo lugar del sector salió del Bombo 3 siendo Sudáfrica, tenido a dicho rival como el primer juego en la Copa Mundial de 2026.

Selección Mexicana
Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez

