OFICIAL: México vs Sudáfrica, el partido INAUGURAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene partido inaugural. Durante el evento con sede en Washington, se dio a conocer al equipo que va a enfrentar a la Selección Mexicana el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Durante la ceremonia en el Kennedy Center, la Selección Mexicana es cabeza del Grupo A, mismo que comparte con la República de Corea, equipo ubicado en el tercer puesto. Mientras que el segundo lugar del sector salió del Bombo 3 siendo Sudáfrica, tenido a dicho rival como el primer juego en la Copa Mundial de 2026.