Nueva Zelanda y Tim Payne reciben goleada de Haití previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este martes 2 de junio del 2026, se enfrentaron Haití y Nueva Zelanda en un encuentro amistoso en el estadio de Inter Miami. Haití dio un golpe de autoridad en el encuentro luego de golear 4-0 a Nueva Zelanda en la preparación de ambas selecciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A kèk jou de Mondyal la, Grenadye yo frape fò kont Nouvèl Zeland jodi 2 jen an. 4 gòl pa 4 Grenadye diferan, 2 gadyen, 2 filè vyèj. Yon viktwa ki montre ekip la pare pou pi gwo randevou a. Randevou vandredi 5 jen kont Pewou. Grenadye Alasoooo ! pic.twitter.com/QYjOzY3ziT — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) June 3, 2026

Así fue la victoria de Haití

Desde inicio, Haití marcó el ritmo de juego y al minuto 12 logró abrir el marcador con un tanto de Ruben Providence con un remate preciso tras una gran asistencia de Wilson Isidor. En el segundo tiempo, el dominio se volvió abrumador, Al 51’, Lenny Joseph culminó una excelente combinación colectiva para poner el 2-0. Once minutos después, Frantzdy Pierrot cabeceó con potencia un centro desde la derecha y sentenció el partido con el 3-0. Al 87’, Duke Lacroix cerró la goleada y desató la euforia total en el estadio.

Así le fue Tim Payne

El lateral neozelandés Tim Payne, convertido en fenómeno viral en las redes luego de que todos se pusieran de acuerdo de volverlo famoso, vivió un complicado juego. Titular en la banda derecha, Payne intentó aportar salida limpia y proyección, pero se vio superado constantemente por la velocidad de los extremos haitianos.

En varias ocasiones quedó descolocado en transiciones rápidas y no pudo evitar que el ataque local generara peligro por su sector. Terminó el partido con pocas intervenciones ofensivas y un trabajo defensivo exigente que reflejó las dificultades generales de Nueva Zelanda.

