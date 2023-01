Nuevo control de Xbox con pantalla led incorporada

The #ROGRaikiriPro PC Controller🎮 puts all the commands in your hands. Featuring:

☑️Built-in OLED display

☑️Tri-mode connectivity with wired USB-C®, 2.4 GHz RF, & Bluetooth® mode

☑️4 left & right rear buttons

☑️Selectable step triggers



Specs▶️ https://t.co/gQXO6zq0WI#CES2023 pic.twitter.com/CegPbIeo1J