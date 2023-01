Equipo del Kun Aguero ficha a ex estrella del Real Madrid

Luego del éxito de la Kings League en el debut de las 12 organizaciones que componen la nueva forma de ver futbol, con el proyecto de Gerard Piqué, ahora el equipo de Sergio Kun Aguero anunció la llegada del jugador número 12, Javier Saviola.

Skyshock revela que Ibai pudo hacer su carrera en México

El exjugador del F.C. Barcelona, River Plate, Real Madrid, Sevilla y Mónaco defenderá la camiseta negrirosa en la primera temporada de la nueva liga regresando de su retiro a sus 41 años de edad.

Te puede interesar: Conoce a los ganadores de los Premios Steam 2022

🙌 ¡El jugador número 12 para @kunisport la próxima jornada es @JavierSaviolaOK!



👀 El exjugador del F.C. Barcelona, Real Madrid o Sevilla defenderá la camiseta de los del @aguerosergiokun.#KingsLeague #Infojobs pic.twitter.com/NgxXhytENd — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 4, 2023

La Kings League y Kinusports anunciaron el nuevo fichaje a través de sus cuentas oficiales, Saviola por su cuenta aún no ha reaccionado tras hacerse oficial su regreso a la canchas.

El conejito se retiró en 2016 con el equipo de sus amores, River Plate de su natal Argentina. Saviola se une a la lista de ex futbolistas que pisaron un césped de nueva cuenta como los es el caso de Jean Capdevilla, campeón del mundo con la Selección de España en Sudáfrica 2010 y que marcó un gol en su debut con el equipo del creador de contenido, TheGrefg.

Por su parte, el equipo de Sergio Kun Aguero obtuvo su primera victoria en la liga de los reyes con la mínima diferencia en su duelo contra los Gigantes del streamer español Gerad Romero 2-1.

El siguiente compromiso de Kunisports será ante Porcinos FC, equipo que tiene como presidente al creador de contenido más importante de habla hispana, Ibai Llanos.

Te puede interesar: El gran proyecto de Six Karma, el nuevo equipo de la LLA

Próximos enfrentamientos de la Kings League

El Bario vs Aniquiladores



Kunisports vs Porcinos

Rayo de Barcelona vs XBuyer

Saiyans vs Ultímate Móstoles

Los Troncos vs PIO

Jijantes vs 1K

El éxito de la Kings League

Con una media de 662.8 mil espectadores entre los canales de la liga y las cuentas de los creadores antes mencionados superaron en audiencia a un partido entre Mallorca y el Getafe de La Liga, máximo circuito de la futbol de España, que sumó 66 mil espectadores, de acuerdo con información del periodista ibérico, Jorge Calabrés.