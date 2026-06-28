El nuevo equipo de Robert Lewandowski

En plena Copa Mundial de la FIFA 2026, Robert Lewandowski ha encontrado un nuevo equipo en su carrera profesional; el Chicago Fire de la Major League Soccer. Uno de los mejores delanteros de todo el planeta no pudo estar en la justa veraniega tras la eliminación de Polonia ante Suecia en el repechaje y con ello, el ex jugador del Barcelona aprovechó para asegurar su futuro profesional.

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De acuerdo a información del insider Fabrizio Romano, el ex jugador del Borussia Dortmund ya tendría todo acordado para firmar por dos años con el Chicago Fire de la MLS. El delantero habría visitado semanas atrás las instalaciones del equipo de la ciudad del viento y se habría convencido de firmar. A falta del anuncio oficial, la liga de los Estados Unidos asegurará la presencia de una nueva estrella en sus filas y se unirá a nombres como Lionel Messi, Heung-Min Son, Denis Bouanga, Marco Reus, Thomas Muller o Rodrigo de Paul.

Con ello, el multicampeón de la Bundesliga con el Bayern Munich y monarca de la UEFA Champions League en la temporada 2019-2020 pondría fin a su etapa en el balompié europeo a sus 37 años y seguirá su carrera en el continente americano.

16avos de final del Mundial 2026