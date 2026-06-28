ÚLTIMO MOMENTO: Seleccionado nacional estará fuera por un año tras sufrir una lesión en México

Durísima Copa Mundial de la FIFA 2026 para la Selección de Uruguay y sobretodo para Manuel Ugarte. El volante charrúa se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el duelo contra España en el Estadio Guadalajara y estará por lo menos un año fuera de actividad profesional.

A través de sus redes sociales personales, el volante del Manchester United compartió la lamentable noticia: ''Ya pasaron unos días después de todo. Tener la lesión más dura que un futbolista puede tener en uno de los partidos más importantes de mi país y haber terminado de esta manera sin poder acompañar a mis compañeros hasta el final en la cancha y sin dejar al país representado como se merece es algo que me va a quedar marcado para mi vida.'', escribió el sudamericano.

Cabe destacar que, el Manchester United podría recibir hasta seis millones de libras por parte de la FIFA gracias al sistema de Protecicón de Clubes (jugadores lesionados en torneos de selecciones) si se llegar a confirmar que este fuera un año. Esta cantidad es la máxima ofrecida por parte del organismo.

16avos de final del Mundial 2026