ÚLTIMO MOMENTO: Seleccionado nacional estará fuera por un año tras sufrir una lesión en México
Manuel Ugarte sufrió una rotura de ligamento cruzado en el duelo entre Uruguay contra España y no tendrá actividad en el terreno de juego por lo menos 11 meses.
Durísima Copa Mundial de la FIFA 2026 para la Selección de Uruguay y sobretodo para Manuel Ugarte. El volante charrúa se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el duelo contra España en el Estadio Guadalajara y estará por lo menos un año fuera de actividad profesional.
A través de sus redes sociales personales, el volante del Manchester United compartió la lamentable noticia: ''Ya pasaron unos días después de todo. Tener la lesión más dura que un futbolista puede tener en uno de los partidos más importantes de mi país y haber terminado de esta manera sin poder acompañar a mis compañeros hasta el final en la cancha y sin dejar al país representado como se merece es algo que me va a quedar marcado para mi vida.'', escribió el sudamericano.
Cabe destacar que, el Manchester United podría recibir hasta seis millones de libras por parte de la FIFA gracias al sistema de Protecicón de Clubes (jugadores lesionados en torneos de selecciones) si se llegar a confirmar que este fuera un año. Esta cantidad es la máxima ofrecida por parte del organismo.
16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica vs. Canadá — Domingo 28 de junio a la 1:00 pm, Los Ángeles (SoFi Stadium).
- Brasil vs. Japón — Lunes 29 de junio a las 11:00 am, Houston (NRG Stadium).
- Alemania vs. Paraguay — Lunes 29 de junio a las 2:30 pm, Boston (Gillette Stadium).
- Países Bajos vs. Marruecos — Lunes 29 de junio a las 7:00 pm, Monterrey (Estadio BBVA).
- Costa de Marfil vs. Noruega — Martes 30 de junio a las 11:00 am, Dallas (AT&T Stadium).
- Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio a las 3:00 pm, Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium).
- México vs. Ecuador — Martes 30 de junio a las 7:00 pm, Ciudad de México (Estadio Azteca).
- Inglaterra vs Congo - Miércoles 1 de junio a la 1:00 pm en Atlanta
- Bélgica vs Senegal - Miércoles 1 de junio a las 2:00 pm en Seattle
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Miércoles 1 de julio a las 6:00 pm, San Francisco (Levi’s Stadium).
- España vs Austria - Jueves 2 de julio a las 2:00 pm en Los Angeles
- Portugal vs Croacia - Jueves 2 de julio a las 5:00 pm en Toronto
- Suiza vs Argelia - Jueves 2 de julio a las 9:00 pm en Vancouver
- Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio a las 12:00 am en Dallas
- Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio (Miami).
- Colombia vs Ghana - Viernes 3 de julio a las 7:30 pm en Kansas City