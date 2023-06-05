Los nuevos refuerzos del PSG ya se encuentran en París

El delantero español Marco Asensio y el uruguayo Manuel Ugarte llegaron este día a la ciudad de París para firmar sus contratos con el PSG, según información del diario deportivo francés L'Equipe.

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También se espera la llegada en la capital francesa del agente de ambos jugadores, el portugués Jorge Mendes, para cerrar los últimos detalles de los contratos de los dos.

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Marco Asensio, de 27 años, acaba de concluir su contrato con el Real Madrid y, luego de pasar el reconocimiento médico, firmará un contrato de cuatro o cinco temporadas, según el periódico.

En cuanto a Manuel Ugarte, centrocampista internacional de 22 años procedente del Sporting de Portugal, está previsto que se comprometa por cinco temporadas después de que el Chelsea inglés se retiró de la carrera por lograr su fichaje.

Marco Asensio posa con todos los trofeos ganados con el Real Madrid

Hace unos días, luego de anunciar su salida del equipo blanco, Marco Asensio se despidió del Santiago Bernabéu con todos los trofeos que conquistó en el Real Madrid, fotografiándose con el presidente Florentino Pérez, con sus familiares y algunos compañeros en el último adiós al estadio ya vacío sin aficionados en la grada.

El Real Madrid preparó sobre el césped del Bernabéu unas repisas con todos los trofeos ganados por Asensio. Thibuat Courtois, Nacho Fernández y Dani Carvajal acompañaron a Marco en un momento especial.

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El presidente Florentino Pérez le entregó una camiseta y mostró gestos de cariño en los últimos momentos de Asensio como jugador del Real Madrid, tras rechazar las dos propuestas de renovación que le presentó el club. Juntos posaron ante todo los trofeos antes de que los familiares del jugador balear fueran posando en una imagen inolvidable para el recuerdo.

El francés Karim Benzema, que tendrá el martes una despedida en la Ciudad Real Madrid como jugador con más títulos de la historia del club, también recibió un regalo de Florentino Pérez con quien conversó unos minutos en el césped.