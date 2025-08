Histórico del América pide la renuncia de Jardine

Los recientes fracasos del América han provocado que un sector en su entorno pida cambios radicales en el club y, a este grupo, se ha sumado el ex jugador del las águilas, Efraín ‘el Cuchillo’ Herrera, con una crítica contundente.

“Dejar un canterano (Ramón Juárez) en la banca, por traer un jugador, no es malo, ya nos dio unos títulos el chileno ‘Lichnovsky’ venía de un año de estar parado, son incongruencias que pasan, no?”, inició, en entrevista con Azteca Deportes.

Estructura de LEAGUES CUP 2025 | INÉS SAINZ | TV Azteca Depoortes

Herrera analizó la actualidad del América

Para profundizar en su inconformidad con la escuadra azulcrema, explicó: “No tiene variantes, no tiene revulsivo el América, ya es predecible la verdad, esa es la palabra exacta, tú ya sabes cómo va a jugar el América y que se pongan a entrenar a balón parado, no saben defensivamente cabecear y es un cheque al portador el América, cualquier centro ya es peligro de gol o gol”.

El ‘Cuchillo’ le hizo honor al apodo que lo ha acompañado desde sus primeros días en el futbol profesional —hace más de 40 años— y, con la misma bravura con la que disputaba cada balón, envió una recomendación a la actual director técnico del América.

“Hay que agradecerlo, ya está en la historia el profesor Jardine, pero por salud mental, se tiene que hacer a un lado él y algunos jugadores. Le va a costar, el equipo ya viene de cuatro derrotas, ya le agarraron el modo a Jardine, también a él le convendría, porque ya está en la historia de América, agradecimiento eterno al profesor, pero si le ofrecen algo, es tiempo. Para mí, es fácil decirlo, porque no estoy ahí, pero sus auxiliares sí, deberían decirle”.

Efraín, un ganador con la camiseta del América

Aunque matemáticamente el equipo de Coapa todavía no está eliminado de la Leagues Cup 2025, la probabilidad de clasificar a los cuartos de final es baja y Herrera, ganador de dos títulos de Liga y otro par de Campeón de Campeones con la camiseta emplumada a finales de los 80, le da dimensión a lo que significaría otro tropiezo continuo para la causa americanista.

“Hasta que suceda, va a ser fracaso, porque ahorita lo máximo que pueden hacer son 7 puntos y como veo los otros equipos, yo creo que no les va a alcanzar. Y más que ellos dijeron que íbamos por la copa, ¿con qué argumentos?”, sentenció.

