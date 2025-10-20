Los cinco equipos CLASIFICADOS a Fase Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX tras la jornada 13

Estamos llegando a las últimas fechas del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y ya hay cinco equipos con un lugar asegurado en la Fase Final del torneo, por lo que solo quedan cinco lugares por definirse en la lucha por el título.

Los equipos que ya están clasificados, por lo menos a Play In y esperando asegurar su boleto a Liguilla son: Toluca, Cruz Azul, América, Rayados de Monterrey y Tigres.

Los cinco equipos se ubican en los primeros cinco lugares de la tabla:

Toluca 31 puntos Cruz Azul 28 puntos América 27 puntos Rayados 27 puntos Tigres 26 puntos

Quedando 4 jornadas por disputarse, 12 puntos en juego y aunque los cinco equipos perdieran sus cuatro juegos, ningún equipo por debajo del décima posición alcanza a superarlos en puntos aunque terminen ganando sus últimos encuentros.

La lucha por el Play In

Xolos de Tijuana, Chivas y Juárez tienen medio pie en el Play In al tener una ventaja considerable de puntos para poder asegurar su lugar aunque aun pueden quedar fuera.

Por debajo de ellos aparece Pumas con 14 puntos, Atlético de San Luis, Santos y Atlas con 13 puntos. Los cuatro equipos son los más cercanos y los que tendrán un cierre de torneo importante buscando meterse en el Play In.

De igual forma, León, Mazatlán, Querétaro, Necaxa y Puebla siguen con posibilidades matemáticas de clasificar, por lo que las últimas fechas son clave para sumar puntos y seguir en la lucha.