deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

¿Cómo se jugaría el repechaje del Mundial 2026 al momento?

El repechaje para este Mundial 2026 será una auténtica locura y se jugará en México el próximo mes de marzo. Así están los cruces de esta instancia al momento.

como-se-jugaria-repechaje-mundial-2026-al-momento-pb-notas
Crédito: Instagram/@fifaworldcup
Pablo García - Marktube
Mundial México 2026
Compartir

Las semanas siguen su marcha y no se detienen rumbo a la gran cita mundialista del próximo año, situación que deja en suspenso el todavía pendiente repechaje del Mundial 2026. Esta ronda previa a la Copa del Mundo se disputará en Monterrey y Guadalajara en el siguiente mes de marzo, estos son los equipos confirmados y cómo se darán los cruces.

Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México

Te puede interesar - ¿Cuánto cuestan los boletos para el Mundial 2026?

¿Cómo se jugará el repechaje del Mundial 2026?

Las fases clasificatorias se disputan conforme a los torneos de cada confederación, situación que provocará que el repechaje quede listo en próximas fechas (específicamente en noviembre). Ante eso, la manera en la que se enfrentarán es la siguiente.

Se clasifican un total de 6 selecciones. Cuatro de ellas jugarán las semifinales y dos se clasificaron a las finales de manera directa por su posición en el ranking FIFA. Los ganadores de las semifinales jugarán contra los ya instalados en las finales. Ambos ganadores de las finales clasificarán al Mundial 2026.

¿Qué selecciones están clasificadas al repechaje del Mundial 2026?

La Fecha FIFA de noviembre será clave para conocer a los invitados, solamente Bolivia y Nueva Caledonia tienen su cupo asegurado. Allí, todavía faltan agregarse dos cupos de Concacaf (justo ahora son Costa Rica y Curazao), un cupo de Asia (saldría de un duelo entre Emiratos Árabes Unidos e Irak) y otro boleto africano (saldría de un mini torneo donde los cruces son Nigeria vs Gabón y Congo vs Camerún).

@elmananerobo Repechaje explicado: Sólo dos selecciones accederán a la Copa del Mundo 2026. #ElMañaneroLPZ #Bolivia #MUNDIAL #Repechaje ♬ sonido original - El Mañanero de Red Uno

¿Cuándo y dónde se jugarán los partidos del repechaje Mundial 2026?

Este torneo final para conocer a los últimos invitados a la fiesta mundial se concretarán en Monterrey y Guadalajara, esto del 23 al 31 de marzo. Allí el acomodo de las llaves se dará conforme a la clasificación en el ranking de FIFA. Las dos mejores en este listado, clasificarán directo a las finales, mientras las otras 4 pelearán a muerte por su pase a la final.

Lo mejor del Mundial México 2026
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Pablo García - Marktube

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×