¿Cómo se jugaría el repechaje del Mundial 2026 al momento?

Las semanas siguen su marcha y no se detienen rumbo a la gran cita mundialista del próximo año, situación que deja en suspenso el todavía pendiente repechaje del Mundial 2026. Esta ronda previa a la Copa del Mundo se disputará en Monterrey y Guadalajara en el siguiente mes de marzo, estos son los equipos confirmados y cómo se darán los cruces.

Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México

Te puede interesar - ¿Cuánto cuestan los boletos para el Mundial 2026?

¿Cómo se jugará el repechaje del Mundial 2026?

Las fases clasificatorias se disputan conforme a los torneos de cada confederación, situación que provocará que el repechaje quede listo en próximas fechas (específicamente en noviembre). Ante eso, la manera en la que se enfrentarán es la siguiente.

Se clasifican un total de 6 selecciones. Cuatro de ellas jugarán las semifinales y dos se clasificaron a las finales de manera directa por su posición en el ranking FIFA. Los ganadores de las semifinales jugarán contra los ya instalados en las finales. Ambos ganadores de las finales clasificarán al Mundial 2026.

¿Qué selecciones están clasificadas al repechaje del Mundial 2026?

La Fecha FIFA de noviembre será clave para conocer a los invitados, solamente Bolivia y Nueva Caledonia tienen su cupo asegurado. Allí, todavía faltan agregarse dos cupos de Concacaf (justo ahora son Costa Rica y Curazao), un cupo de Asia (saldría de un duelo entre Emiratos Árabes Unidos e Irak) y otro boleto africano (saldría de un mini torneo donde los cruces son Nigeria vs Gabón y Congo vs Camerún).

¿Cuándo y dónde se jugarán los partidos del repechaje Mundial 2026?