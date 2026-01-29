Los números que deja Mateusz Bogusz en su paso por Cruz Azul

Este jueves 29 de enero del 2026, luego de una serie de rumores, el conjunto de Cruz Azul confirmó en sus redes sociales la salida de Mateusz Bogusz.

Hoy termina la etapa de Mateusz Bogusz como Celeste 🇵🇱 Siempre recordaremos tu golazo en la final de CONCACAF 💙 ¡Gracias y éxito, Mateusz! ———— Mateusz Bogusz’ time as Cruz Azul player ends today 🇵🇱 We’ll always remember his great goal in the last CONCACAF final 💙 Thank… pic.twitter.com/e9KbHvj1tz — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 29, 2026

Con el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en marcha, el mediocampista de Polonia deja al equipo dirigido por Nicolás Larcamón para jugar en la MLS. Houston Dynamo logró llegar a un acuerdo con el equipo de la Máquina para poder hacerse de los servicios del atacante.

You wanted him, we got 'em. Welcome to the H, Mateusz! 🤘 🗞️ https://t.co/lEiv6dENdl pic.twitter.com/UdoyW2gGX4 — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) January 29, 2026

Bogusz deja a los aficionados celestes con la sensación de que quedó a deber en el equipo, pues sus numeros no son tan destacados a la inversión que hizo el equipo por hacerse de sus servicios.

Los números que deja Mateusz Bogusz con Cruz Azul

Mateusz Bogusz registra un total de 39 encuentros disputados con Cruz Azul, en los que acumuló un total de 2079 minutos en el terreno de juego en los que han marcado un total de tres goles y dar siete asistencias.

El futbolista de Polonia ha tenido minutos en la Liga BBVA MX, en la Leagues Cup, en la Concachampions y en la FIFA Intercontinental Cup. Bogusz deja al equipo luego de conseguir el título de la Concacaf Champions League de la temporada 24-25.

¿Por qué se fue Mateusz Bogusz de Cruz Azul?

Diferentes medios han dado a conocer que el motivo de la salida de Mateusz Bogusz de la Máquina ha sido por los pocos minutos que ha recibido bajo el mando de Nicolás Larcamón.

El atacante busca tener la mayor cantidad de minutos previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 para poder ser titular con Polonia.

