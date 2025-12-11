¡Menos de 30 goles! Estos son los números del Plátano Alvarado, posible refuerzo de Cruz Azul para 2026

El mercado de transferencias está a todo lo que da dentro del futbol mexicano, pues pese a que hoy se jugará la final del Apertura 2025 , muchos equipos, entre ellos Cruz Azul, ha comenzado la búsqueda de jugadores a fin de reforzar su plantel de cara al inicio del Clausura 2026.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Uno de los nombres que ha sonado para llegar a Cruz Azul, aún sin ser algo oficial, es el de Alfonso el Plátano Alvarado, quien además de pasar por los Esmeraldas del León también tuvo la oportunidad de estar en Rayados de Monterrey. ¿Cuáles son los números del delantero mexicano en primera división?

Los números del Plátano Alvarado, posible refuerzo de Cruz Azul

El Plátano Alvarado nació en Guasave y cuenta con 25 años de edad, por lo que aún tiene mucho que dar dentro de la primera división mexicana. A lo largo de su carrera como profesional, el mexicano ha formado parte de equipos como Raya2, Monterrey y, más recientemente, el León.

🚨Cruz Azul está interesado en Alfonso “Platano” Alvarado, es una opción que agrada bastante a Cruz Azul; buscan reforzar la ofensiva.



En León podrían dejarlo salir con una buena oferta de 💰 pic.twitter.com/Jni77cbvoP — Fabián Reyes (@FabanReyes) December 9, 2025

Si bien ha estado solo en dos equipos de la primera división nacional, es una realidad que Alfonso no ha logrado mantenerse firme en ninguno de estos; además, salvo ciertos periodos del torneo no ha podido mantenerse fijo en la titularidad, por lo que suele ser uno de los recambios del club.

De llegar a Cruz Azul se espera que su rol sea parecido considerando, además, que el delantero titular del club es el Toro Fernández. Aunado a ello, vale decir que, según Transfermarkt, en 179 encuentros disputados en la máxima categoría con Rayados y León, el mexicano suma 20 tantos y siete pases a gol distribuidos en poco más de 7,000 minutos.

¿Qué otro delantero suena para llegar a Cruz Azul?

Distintos insiders mencionan que Cruz Azul también podría apostar por Miguel Borja , delantero colombiano que, sin embargo, no tuvo un gran año en River Plate. Finalmente, también suena el nombre de Agustín Palavecino, aunque este futbolista, más allá de reforzar la delantera, llegaría como jugador de mediocampo.

