La nueva disputa entre América y Cruz Azul; estos son los números del jugador que se pelean

La rivalidad entre América y Cruz Azul no solo se refleja dentro de las canchas, sino también fuera de las mismas. Y es que, en pleno mercado de transferencias, azulcremas y celestes se estarían disputando a un jugador que ha sido de lo mejor de la Liga BBVA MX en los últimos dos torneos.

cruz azul

América y Cruz Azul fracasaron en el último torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX luego de no llegar a la final, pues mientras las Águilas fueron eliminadas en cuartos de final, los de La Noria se quedaron a un paso del título al ser eliminados por Tigres gracias a la posición en la tabla.

Agustin Palavecino, ¿entre América y Cruz Azul?

Desde mediados del torneo pasado se habló acerca de la posibilidad de que el argentino Agustín Palavecino, hoy jugador de Necaxa, llegara al Club América para reforzar el centro de su campo, lo anterior después de las deficiencias que la institución azulcrema truco precisamente en este apartado.

Jugadores más consistentes del 2025 (promediando rating del CL25 y AP25):



[7.25] A. Palavecino

[7.22] Á. Fidalgo

[7.15] E. Vega

[7.15] J. Brunetta

[7.11] J. Paradela

[7.01] S. Canales

[7.01] B. Rodríguez

[6.94] A. Zendejas

[6.91] S. Ramos

[6.89] J. Gallardo



Solamente jugadores… pic.twitter.com/hW5nfSKB5n — Statiskicks (@statiskicks) November 22, 2025

Sin embargo, en días recientes algunos insiders relacionados con La Máquina aseguraron que Agustín Palavecino también es del interés de Cruz Azul y que, incluso, el club ya habría tenido acercamientos oficiales por él, lo cual haría que se convierta en su primer refuerzo para el próximo torneo si es que las charlas avanzan como hasta ahora.

Cabe mencionar que, en esencia, Cruz Azul tendría cierta ventaja sobre el América en su fichaje por dos puntos importantes, el conocimiento que Nicolás Larcamón tiene sobre él (lo dirigió en Necaxa) y el convencimiento que José Paradela, hoy jugador celeste, estaría teniendo en la posible transacción.

¿Es Agustín Palavecino uno de los mejores jugadores de la Liga BBVA MX?

De acuerdo con el portal estadístico Statiskicks, Agustín Palavecino fue el jugador más consistente de la primera división mexicana a lo largo de este año. La fuente detalla que, durante el 2025, el argentino tuvo un puntaje de 7.25, superando a otros futbolistas como Álvaro Fidalgo, Alexis Vega y Sergio Canales.