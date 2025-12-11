FOTO: Este es el BRUTAL cambio físico de Gunther, rival que retirará a John Cena de la WWE

Querido por muchos y criticado por otros, la realidad es que, al menos en el cuadrilátero, Gunther se ganó la oportunidad de ser el último oponente que John Cena tendrá antes de confirmar su retiro de la WWE, en un evento que se llevará a cabo este fin de semana.

Será en el Saturday Night's Main Event en donde Gunther y John Cena se verán las caras en el combate estelar de la noche, en una función que comenzará en punto de las 18:30 horas, tiempo centro de México, y que podrá verse totalmente en vivo a través de la cuenta de YouTube de la WWE en Español.

Así ha sido el drástico cambio físico de Gunther, último rival de John Cena en WWE

Con 38 años de edad, el nacido en Austria ya cuenta con una amplia experiencia dentro de los cuadriláteros, por lo que se espera que la WWE le de las armas suficientes para que sea uno de los rostros más importantes de la empresa en, al menos, la década que se avecina.

Sin embargo, para que esto se diera así Gunther tuvo que modificar su alimentación y entrar de lleno al gimnasio, generando consigo un espectacular cambio físico que se observa hoy en día. Y es que, si bien no es el luchador más musculoso de la WWE, sí cuenta con un cuerpo lo suficientemente atlético como para destacar.

El mismo se ha transformado en los últimos años, pues Gunther pasó de ser un luchador por completo pesado a alguien que, incluso, ya tiene las habilidades para la lucha aérea. Esto es solo el ejemplo de la disciplina que el austriaco ha tenido desde su llegada a la WWE para ser uno de los rostros más importantes de la empresa.

¿Por qué un sector de los fans no querían a Gunther como último rival de John Cena?

Muchos fanáticos deseaban que John Cena se despidiera de la WWE con uno de sus rivales históricos, teniendo como ejemplos a The Rock, CM Punk, Randy Orton, Edge o Shawn Michaels. Sin embargo, lo anterior lucía imposible pues, mientras algunos ya no están en la empresa, otros tienen historias totalmente distintas a la de este.