DEFINIDO: Los números que usarán los jugadores de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Se han dado a conocer los números que usaran los jugadores de México en su dorsal durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Este martes 2 de junio del 2026, México dio a conocer los números que usarán todos los jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hay varias sorpresar.
El futbolista de México que llevará el 10 en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el jugador de México que llevará el 10 en el dorsal y que será el encargado de poder liderar al equipo tomando en cuenta la carga que representa ese número es Alexis Vega. El delantero es uno de los futbolistas más tecnicos y destacados que tiene la Selección, ese sería uno de los motivos para ser el elegido de portar el número 10.
La lista completa de los números que usarán los jugadores de México
A continuación te pondremos la lista de los números que usará cada uno de los jugadores, el nombre del futbolista y lo que llevará en el dorsal.
- Raul Rangel llevará el número 1 y en el dorsal llevará R. Rangel
- Jorge Sánchez llevará el número 2 y en el dorsal llevará J. Sánchez
- César Montes llevará el número 3 y en el dorsal llevará C. Montes
- Edson Álvarez llevará el número 4 y en el dorsal llevará E. Álvarez
- Erik Lira llevará el número 5 y en el dorsal llevará E. Lira
- Johan Vásquez llevará el número 6 y en el dorsal llevará J. Vásquez
- Luis Romo llevará el número 7 y en el dorsal llevará L. Romo
- Alvaro Fidalgo llevará el número 8 y en el dorsal llevará Fidalgo
- Raúl Jiménez llevará el número 9 y en el dorsal llevará Raúl
- Alexis Vega llevará el número 10 y en el dorsal llevará A. Vega
- Santiago Gimenez llevará el número 11 y en el dorsal llevará S. Gimenez
- Carlos Acevedo llevará el número 12 y en el dorsal llevará C. Acevedo
- Guillermo Ochoa llevará el número 13 y en el dorsal llevará G. Ochoa
- Armando González llevará el número 14 y en el dorsal llevará A. González
- Israel Reyesllevará el número 15 y en el dorsal llevará I. Reyes
- Julian Quiñones llevará el número 16 y en el dorsal llevará J. Quiñones
- Orbelón Pineda llevará el número 17 y en el dorsal llevará Orbelín
- Obed Vargas llevará el número 18 y en el dorsal llevará O. Vargas
- Gilberto Mora llevará el número 19 y en el dorsal llevará G. Mora
- Mateo Chávez llevará el número 20 y en el dorsal llevará M. Chávez
- César Huerta llevará el número 21 y en el dorsal llevará C. Huerta
- Guillermo Martínez llevará el número 22 y en el dorsal llevará G. Martínez
- Jesús Gallardo llevará el número 23 y en el dorsal llevará J. Gallardo
- Luis Chávez llevará el número 24 y en el dorsal llevará L. Chávez
- Roberto Alvarado llevará el número 25 y en el dorsal llevará R. Alvarado
- Brian Gutiérrez llevará el número 26 y en el dorsal llevará B. Gutiérrez
¡Historia, pasión y orgullo! ⁰
Unidos por los colores que nos representan y por la cultura que nos hace únicos de cara a la Copa del Mundo FIFA 2026.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/0x85Mqt9Th
— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 2, 2026