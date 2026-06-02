DEFINIDO: Los números que usarán los jugadores de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este martes 2 de junio del 2026, México dio a conocer los números que usarán todos los jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hay varias sorpresar.

El futbolista de México que llevará el 10 en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el jugador de México que llevará el 10 en el dorsal y que será el encargado de poder liderar al equipo tomando en cuenta la carga que representa ese número es Alexis Vega. El delantero es uno de los futbolistas más tecnicos y destacados que tiene la Selección, ese sería uno de los motivos para ser el elegido de portar el número 10.

La lista completa de los números que usarán los jugadores de México

A continuación te pondremos la lista de los números que usará cada uno de los jugadores, el nombre del futbolista y lo que llevará en el dorsal.



Raul Rangel llevará el número 1 y en el dorsal llevará R. Rangel

Jorge Sánchez llevará el número 2 y en el dorsal llevará J. Sánchez

César Montes llevará el número 3 y en el dorsal llevará C. Montes

Edson Álvarez llevará el número 4 y en el dorsal llevará E. Álvarez

Erik Lira llevará el número 5 y en el dorsal llevará E. Lira

Johan Vásquez llevará el número 6 y en el dorsal llevará J. Vásquez

Luis Romo llevará el número 7 y en el dorsal llevará L. Romo

Alvaro Fidalgo llevará el número 8 y en el dorsal llevará Fidalgo

Raúl Jiménez llevará el número 9 y en el dorsal llevará Raúl

Alexis Vega llevará el número 10 y en el dorsal llevará A. Vega

Santiago Gimenez llevará el número 11 y en el dorsal llevará S. Gimenez

Carlos Acevedo llevará el número 12 y en el dorsal llevará C. Acevedo

Guillermo Ochoa llevará el número 13 y en el dorsal llevará G. Ochoa

Armando González llevará el número 14 y en el dorsal llevará A. González

Israel Reyesllevará el número 15 y en el dorsal llevará I. Reyes

Julian Quiñones llevará el número 16 y en el dorsal llevará J. Quiñones

Orbelón Pineda llevará el número 17 y en el dorsal llevará Orbelín

Obed Vargas llevará el número 18 y en el dorsal llevará O. Vargas

Gilberto Mora llevará el número 19 y en el dorsal llevará G. Mora

Mateo Chávez llevará el número 20 y en el dorsal llevará M. Chávez

César Huerta llevará el número 21 y en el dorsal llevará C. Huerta

Guillermo Martínez llevará el número 22 y en el dorsal llevará G. Martínez

Jesús Gallardo llevará el número 23 y en el dorsal llevará J. Gallardo

Luis Chávez llevará el número 24 y en el dorsal llevará L. Chávez

Roberto Alvarado llevará el número 25 y en el dorsal llevará R. Alvarado

Brian Gutiérrez llevará el número 26 y en el dorsal llevará B. Gutiérrez