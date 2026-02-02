¡OFICIAL! Jugador mexicano firma en Europa con el Atlético de Madrid

Obed Vargas tiene un nuevo destino. Luego de jugar en la Major League Soccer para Seattle Sounders, el jugador mexicano de 20 años de edad ha firmado con un equipo de LaLiga de España para incorporarse en la Temporada 2025/26.

Mediante redes sociales, el Atlético de Madrid le dio la bienvenida al mediocampista que en su paso por Seattle Sounders, tuvo un registro de 130 partidos jugados con marca de ocho goles y 10 asistencias.

"El Atlético de Madrid y el Seattle Sounders han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Obed Vargas, quien firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2030.

"Con su llegada al Atlético de Madrid comienza su primera experiencia profesional en Europa. Se enfrentó a nuestro equipo en la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA disputado en Estados Unidos", señala el comunicado del cuadro de los 'Colchoneros'.

