Seleccionado Nacional RECHAZÓ oferta del América para el Clausura 2026

En las últimas horas, un jugador de la Selección Mexicana dio a conocer en una entrevista para una cadena televisiva, que el conjunto del América busco ficharló para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX pero terminó rechazando la oferta pues su objetivo y su sueño es poder jugar en Europa.

El jugador que dio a conocer que el equipo de Coapa quería hacerse de sus servicios es el mediocmapista mexicano Obed Vargas. Actualmente jugador de Seattle Sounders.

Seattle Sounders midfielder Obed Vargas says he’s been approached by Liga MX giants Club América.



But he turned them down because his aim is to go to Europe.



The 20-year-old got his MLS debut back in 2021 and has won two trophies so far with the Sounders.



"They reached out,… pic.twitter.com/jgJDv4XN26 — GOLZ (@golz_tv) January 10, 2026

En entrevista detalló que la directiva se acercó al jugador pero su prioridad es poder ir a Europa por lo que no aceptó la oferta. Explicó que su contrato con el equipo de la MLS esta cerca de terminar, por lo que espera que su salida sea en el mercado de fichajes de verano y en caso de no darse en esa etapa, será a finales de año cuando quede como jugador libre.

“Se pusieron en contacto, pero mi prioridad es ir a Europa. Mi contrato con los Sounders expira a finales de este año, así que si (el pase a Europa) no se concreta antes, la idea es que sea a finales de año”.

Por el momento, se desconoce si ya tiene alguna oferta o platicas con algun equipo en Europa.

Los números de Obed Vargas en el Seattle Sounders

Obed Vargas ha logrado ganarse la titularidad en el equipo, lo que le ha permitido mostrar su nivel, ser convocado con la Selección Mexicana y llamar el interes de clubes europeos.

Hasta el momento, registra 130 juegos disputados, con 9837 minutos en el terreno de juego en los que ha marcado ocho goles y diez asistencias.

Con su nivel ha logrado que equipos como el América se fijen en él. Además, se mantiene en la pelea por ser uno de los jugadores convocados por la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El mediocampista señaló que, durante las concentraciones, el cuerpo técnico ha sido claro respecto a los criterios de selección, los cuales incluyen mantenerse en buen estado físico, con regularidad de juego y sin lesiones, como factores para aspirar a una convocatoria.