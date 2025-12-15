Obed Vargas lidera la nueva generación mexicana con valor MILLONARIO en la MLS

El fútbol mexicano comienza a mirar hacia el futuro con optimismo, y uno de los nombres que más ilusión genera es el de Obed Vargas. El mediocampista del Seattle Sounders ha sido reconocido como el jugador Sub-21 más valioso de la MLS, un logro que confirma su crecimiento acelerado y lo coloca por encima de otras promesas del continente, incluido Gilberto Mora, figura emergente de la Liga MX.

Con apenas 19 años, Vargas se ha ganado un lugar privilegiado en la conversación sobre el recambio generacional de la Selección Mexicana, justo en un momento clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México necesitará nuevos líderes para sostener la competitividad internacional.

Obed Vargas, el Sub-21 más cotizado de la MLS

Según datos actualizados de Transfermarkt, Obed Vargas tiene un valor de mercado cercano a los 8.7 millones de dólares, cifra que lo coloca como el futbolista Sub-21 más caro de toda la MLS. Este número supera ampliamente los 4.9 millones de dólares en los que está valuado Gilberto Mora, actual jugador de los Xolos de Tijuana y una de las sensaciones del fútbol mexicano en 2025.

Más allá de la comparación, el valor de Vargas refleja su regularidad, madurez táctica y proyección internacional dentro de una liga que ha elevado su nivel competitivo y visibilidad global. También pone en relieve el trabajo de Andrés Lillini, director de Selecciones Menores de la FMF, quien logró convencer al futbolista de representar a México en categorías juveniles.

Hoy, Obed Vargas ya no es visto solo como una promesa, sino como una realidad que exige continuidad y oportunidades en procesos mayores.

Una sociedad prometedora con Gilberto Mora

Más allá de las comparaciones, Obed Vargas y Gilberto Mora representan una dupla que ilusiona al aficionado mexicano. Ambos compartieron vestidor en el Mundial Sub-20, donde desarrollaron una relación cercana dentro y fuera de la cancha.

“Es un niño muy humilde, con valores muy similares a los míos”, dijo Vargas sobre Mora, destacando la importancia del entorno familiar y la madurez temprana de su compañero. Declaraciones que reflejan el perfil de una generación más consciente, disciplinada y enfocada.

Tras ese torneo juvenil, el nombre de Vargas comenzó a sonar con fuerza en Europa. Clubes como el Sporting de Lisboa ya lo siguen de cerca, lo que hace pensar que su salto al Viejo Continente podría ser cuestión de tiempo.

Mientras tanto, su liderazgo en la MLS y su crecimiento constante alimentan la esperanza de una afición mexicana que busca nuevos referentes. Obed Vargas no solo vale más en el mercado: vale ilusión, futuro y renovación para la Selección Mexicana.