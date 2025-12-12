Cody Ponce y el obstáculo que frena su sueño con México WBC

La Selección Mexicana enfrenta un dilema inesperado rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026, y el protagonista es nada menos que Cody Ponce, el lanzador de ascendencia mexicana que viene de una temporada histórica en Corea. Aunque hoy es la opción más sólida para reforzar la rotación del equipo tricolor, existe un obstáculo que podría frenar su llegada: su nuevo contrato MLB con Toronto Blue Jays.

Cody Ponce, el pitcher que México necesita para el Clásico Mundial de Beisbol

Para México, que llega al Clásico Mundial de Beisbol 2026 con grandes expectativas tras su memorable actuación en la edición anterior, la figura de Cody Ponce representa estabilidad y poder. El derecho de 31 años no solo fue MVP de la KBO, sino que también conquistó la cuádruple corona de pitcheo, un logro reservado para leyendas.

Sus números en 2025 fueron asombrosos: 17-1 en récord, 1.89 de efectividad, 252 ponches, 180.2 entradas y un juego de 18 chocolates en nueve innings, nuevo récord de la liga coreana. Su dominio lo convirtió en el arma ideal para un torneo corto como el Clásico Mundial de Beisbol, donde un abridor capaz de dar seis entradas de calidad puede cambiar completamente el destino de un equipo.

México lo necesita, especialmente ante la incertidumbre que rodea a nombres como Julio Urías y José Urquidy. Ponce es, sin duda, el caballo que puede sostener la rotación.

¿Podrá Cody Ponce jugar con México? El contrato MLB complica todo

Aunque Cody Ponce cumple con todos los requisitos de elegibilidad para representar a México en el Clásico Mundial de Beisbol, su disponibilidad depende de un solo factor: su nuevo contrato de tres años con los Toronto Blue Jays.

El torneo se disputa en pleno Spring Training, una etapa crítica para cualquier lanzador recién firmado. Toronto, que viene de una Serie Mundial 2025 y busca mantenerse competitivo, no querrá arriesgar a su nueva inversión en un evento de alto desgaste. Para que Ponce pueda jugar, los Blue Jays tendrían que aprobar una cláusula de liberación temporal, algo que no siempre sucede, especialmente con pitchers proyectados a roles importantes.

México deberá negociar con Ponce y con Toronto. El jugador ha mostrado interés en representar a la novena tricolor, pero la decisión final estará en manos del equipo canadiense.

Si México quiere llegar lejos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, la presencia de Cody Ponce podría ser la diferencia entre competir… y soñar con el título.