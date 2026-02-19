La ocasión en la que la afición del Real Madrid fue racista con un portero rival en el Bernabeu (VIDEO)

En los últimos días se ha hablado mucho sobre los comentarios racistas entorno a los futbolistas del Real Madrid tras los insultos que recibió Vinícius Júnior y diferentes aficionados en redes sociales se han encargado de recordar diferentes momentos con videos en los que aficionados merengues han sido racistas en el Estadio Santiago Bernabeu.

Uno de los videos que le ha dado vuelta a las redes sociales, es un encuentro del Real Madrid vs Rayo Vallecano y los comentarios racistas que hizo la afición merengue al portero nigeriano Wilfred Agbonavbare.

En el video se aprecia como la afición le empieza a gritar "Negr* cabr**, recoge el algodón" y diferentes insultos que dicen los seguidores luego de terminar le encuentro.

El portero no le daba importancia a los comentarios racistas

Wilfred Agbonavbare, al terminar el encuentro ante el Madrid mencionó en la zona mixta que era normal ese tipo de insultos y que no le daba importancia al ser futbolista.

"Es normal, soy moreno y habiendo parado como hoy, esperaba que la gente me dijera de cosas pero soy un futbolista y no pasa nada. A mi no me importa, estoy muy concentrado con mi partido".

¿Habrá comentarios racistas para Gianluca Prestianni?

Con los videos, diferentes aficionados al fubtol han mostrado su enojo en redes sociales por la actitud que tiene la afición del Real Madrid pues defienden a sus fubtolistas del racismo pero han tenido actitudes parecidas.

Es por eso que para el juego de vuelta de los Playoffs del Real Madrid vs Benfica, se ha generado la duda de como podrán recibir a Gianluca Prestianni en el terreno de juego tras lo sucedido con Vinícius. Algunos consideran que la afición lo llenara de insultos mientras que otros creen que solo van a silbarle.

