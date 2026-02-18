¿Miente Mbappé? Prestianni y Benfica desmienten comentarios RACISTAS en contra de Vinícius Jr.

Este martes 17 de febrero del 2026, durante el juego de ida de la fase de Play-off de la Champions League entre Benfica vs Real Madrid, Gianluca Prestianni fue acusado por Vinícius Jr. y Mbappé de decir comentarios racistas en contra del delantero brasileño.

Los dos delanteros del Real Madrid aseguraron que el jugador, Prestianni insultó a Vinícius diciendole "mon*". La redes sociales han explotado contra el argentino que luego de varias horas, ha decidido romper el silencio a través de sus redes sociales y el Benfica ha decidido respaldarlo.

Te puede interesar: ASÍ FUE COMO EXPLOTÓ MBAPPÉ CON PRESTIANNI TRAS COMENTARIOS RACISTAS EN CONTRA DE VINÍCIUS JR

Gianluca Prestianni asegura que no hizo ningún comentario racista en contra de Vinícius Jr

Prestianni rompió el silencio y dio a conocer su versión de los hechos. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje muy concreto en el que aseguró que en ningun momento hizo un comentario racista, detalló que el brasileño malinterpretó lo que cree haber escuchado y lamentó las amenazas que recibió de otros futbolistas.

"Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid".

El futbolista argentino fue respaldado por el conjunto del Benfica que aseguró en sus redes sociales al compartir un video que los jugadores merengues no pueden estar seguros de haber escuchado lo que dijo Prestianni.

Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. pic.twitter.com/7JF9AVuhEM — SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026

Mbappé asegura que Gianluca Prestianni llamó mon* a Vinícius Jr

En zona mixta, Mbappé fue claro al explicar ante los medios lo que pasó y en su explicación asegura que Prestianni llamó a Vini "mon*" cinco veces y que fue algo que el propio delantero frances escuchó.

“El número 25 de Benfica… no diré su nombre, porque no lo merece, ha tapado su boca con la camiseta y ha llamado ‘mono’ a Vini cinco veces. Este jugador no merece jugar más la Champions”.