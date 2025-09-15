Mientras en Selección hace golazos, el OFENSIVO apodo que aficionados del Milan le pusieron a Santi Gimenez

Un sector de la aficionado del Milan ha decidido ponerle un nuevo apodo a Santiago Gimenez luego de las fallas que ha tenido con el equipo.

Tras salir de cambio en el partido de Milan vs Bolonia de la Jornada 3 de la Serie A, en la publicación del equipo, pusieron el nuevo apodo para el delantero mexicano al que nombraron ‘Misenez', que es un juego de palabras, del inglés missing que lo utilizan con el significado de fallar o perder y las últimas cuatro letras de su apellido.

“Already done more than Misenez. Cancel his contract and bring back Camarda”.

Junto a su nuevo apodo, aparecen comentarios en el que piden que ya no tenga minutos con el equipo por fallar jugadas en las que consideran que eran claves para gol.

“Terrible player, terrible ,terrible,get him out rn. I defended him,but he is wasting so many easy chance/Jugador terrible, sáquenlo ya. Lo defendí, pero está desperdiciando muchas oportunidades fáciles”, “I don’t know which is more embarrassing, poor refereeing of Giminez/No sé qué es más vergonzoso, el mal arbitraje o Gimenez”, etcetera”.

Milan y Allegri respalda a Gimenez

A pesar de las fuertes criticas que ha recibido el delantero, el conjunto del Milan y Massimiliano Allegri han respaldado a Santiago.

Al salir de cambio, la afición del estadio lo aplaudió, Allegri se acercó al delantero y le mencionó que jugó para el equipo y que lo hizo muy bien. La cámaras del Milan captaron el momento y lo subieron en video a sus redes sociales para calmar las criticas contra Gimenez.

De igual forma, el entrenador del Milan soltó elogios para Santiago en una entrevista al finalizar el encuentro. Reveló que hizo un buen partido con buena presión y trabajó duro a pesar de fallar dos jugadas, confesó estar contento y dejó en claro que es le mejor partido de Gimenez desde que el entrenador lo dirige.

“Santiago corrió mucho, presionó y trabajó duro. Falló dos ocasiones, pero llegó al arco con claridad debido a su trabajo. Estoy muy contento, es su mejor actuación desde que estoy al mando”

Si bien, Gimenez no ha iniciado con el pie derecho su temporada con el Milan y al inicio tuvo la posibilidad de dejar al equipo. Santiago ha mostrado ser un futbolista que logra reponerse de estos momentos.

Con la Selección Mexicana logró marcar un golazo ante Corea el Sur, por lo que es cuestión de tiempo para que empiece a dar resultados positivos con el Milan.