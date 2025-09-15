Decían que no lo querían: esto hizo el Milan con Santiago Gimenez y sorprendió

Santiago Gimenez sigue sin hacer gol en el Milan, pero ya se ganó la confianza de su entrenador. Massimiliano Allegri, timonel de los rossoneros, le ha dado la oportunidad al “Bebote” de ser titular en los últimos tres partidos. Mucho se decía en la prensa internacional que ya no lo querían. Al parecer, su grandioso gol con la Selección Mexicana despertó el interés del entrenador y su cuerpo técnico. Ahora, espera que haga lo mismo con el conjunto de la Serie A.

Santiago Gimenez tiene un nuevo papel en el Milan y eso es lo que tiene contento a Allegri. El mexicano sigue sin hacer goles, pero su entrega es total. Así como ataca, defiende y es algo que le agrada al timonel italiano. En conferencia de prensa después de la victoria de 1-0 sobre el Bolonia, Massimiliano Allegri llenó de elogios al canterano del Cruz Azul.

Santiago Gimenez Santi Gimenez podría marcharse del Milan a la Roma, club que le paga más de salario a sus jugadores

“Santiago (Gimenez) corrió mucho, presionó y trabajó duro. Falló dos ocasiones, pero llegó al arco con claridad debido a su trabajo. Estoy muy contento, es su mejor actuación desde que estoy al mando”, dijo el timonel sobre el trabajo del mexicano. Este partido lo ganó el Milan con un gol de Luka Modrić, quien se estrenó en su nueva aventura dentro del futbol italiano.

Te puede interesar:



Cuatro meses del último gol de Santi con el Milan

El Milan contrató a Santi Gimenez para que se convirtiera en su hombre gol. El mexicano llegó en enero a Italia y de inmediato se hizo presente en el marcador, pero para mala suerte no pudo mantener dicho nivel. El canterano del Cruz Azul logró hacer dianas en la Serie A y en la Champions League. La última vez que anotó con el Milan ya tiene cuatro meses.

El 9 de mayo del año en curso, es la fecha en la que Gimenez logró marcar. Fue precisamente ante el Bolonia y en dicha ocasión convirtió dos tantos. Desde ese momento, y hasta la fecha, el delantero no se ha hecho presente en el marcador del Milan en la Serie A. Al inicio de este certamen estuvo muy cerca de salir con destino a Roma.