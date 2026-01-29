OFICIAL: Se acerca el regreso de Cruz Azul a TV Azteca en este Clausura 2026

La Máquina Celeste de la Cruz Azul está de vuelta en las pantallas de TV Azteca Deportes, pues este viernes 30 de enero enfrentará a los Bravos de Juárez en partido válido por la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, esto después de una semana de pausa por los partidos de preparación de la Selección Mexicana previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

Este duelo de altos vuelos podrás disfrutarlo en vivo y gratis a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

¿Cómo llegan los Bravos de Juárez y Cruz Azul al partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Los Bravos de Juárez que han tenido buenos torneos, ha tenido un inicio regular en el Clausura 2026, tras registrar marca de una victoria, una derrota y un empate ante el líder Chivas de Guadalajara y de ganarle a Cruz Azul, entraría a puestos de Liguilla con 7 puntos.

Por su parte, la Máquina Celeste se encuentra en el cuarto lugar de la clasificación general producto de una derrota y dos victorias frente al Atlas y al Puebla, y de ganar por un amplio margen y esperando combinación de resultados, podría tomar el liderato del Clausura 2026.

Bravos de Juárez vs Cruz Azul, fecha, hora y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

Disfruta completamente en vivo el partido entre FC Juárez y Cruz Azul correspondiente a la fecha 4 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX este viernes 30 de enero en punto de las 9:00 pm tiempo del centro de México.

Bravos de Juárez vs Cruz Azul



Fecha : Viernes 30 de enero de 2026

: Viernes 30 de enero de 2026 Horario : 9:00 pm

: 9:00 pm Sede : Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad de Juárez, Chihuahua

: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad de Juárez, Chihuahua Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com

Bravos de Juárez vs Cruz Azul, ¿quién es el favorito para ganar el partido de la Jornada 4?

De acuerdo a las casas de apuesta, el favorito para ganar el partido es la Máquina Celeste y esto probablemente se deba a la poderosa plantilla que tiene con valor de 72.3 millones de euros, mientras que la de Bravos vale 32.7 millones.

Bravos de Juárez vs Cruz Azul, favorito para ganar el partido: