Tras últimos juegos con la Selección, ¿qué jugadores de Chivas podrían estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Los últimos duelos de la Selección Mexicana sirvieron de catapulta para que algunos jugadores confirmaran su llegada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 , así como para que otras se metieran de llenos a la plática por uno de los últimos puestos. ¿Qué ocurrió, entonces, con todos los jugadores de Chivas?

Como sabes, Chivas fue la base de la última convocatoria de Javier, el Vasco Aguirre, quien decidió llamar a un total de ocho futbolistas del Rebaño Sagrado para enfrentar a Panamá y Bolivia en una fecha que no era FIFA. Ahora bien, ¿quién de estos tiene asegurado su pase a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

¿Qué jugadores de Chivas podrían llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Sin duda, el elemento más avanzado que no solo estaría en el Mundial, sino que además lo haría como titular, es Raúl Rangel. El Tala disputó los 180 minutos totales ante los panameños y los bolivianos, por lo que todo haría indicar que sería el elegido por Javier Aguirre para debutar el 11 de junio ante Sudáfrica.

Así como el Tala Rangel, otro futbolista que tendría asegurado su pase a la Copa Mundial de la FIFA 2026 seria el Piojo Alvarado, quien ha sido constantemente llamado en este proceso y que, gracias a las actuaciones que ha brindado en Chivas, se ganaría su participación en este evento.

En segundo término se encuentran elementos como Luis Romo y Richard Ledezma, quienes pasaron de ser alternativas no prioritarias a levantar la mano para estar en este proceso mundialista después de los buenos momentos vividos ante Panamá. Finalmente, es preciso hablar de la Hormiga González, quien al parecer sigue en una lucha pareja con Berterame por el tercer puesto de delantero.

¿Qué jugadores de Chivas no llegarían a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Así como hay opciones palpables, existen otros jugadores de Chivas que, posiblemente, no aprovecharon del todo su oportunidad en la Selección Mexicana . Estos ejemplos son el Cotorro Hernández y Brian Gutiérrez, quienes si bien no tuvieron errores con el Tricolor, sí evidenciaron que, posiblemente, hay jugadores por encima de ellos en la convocatoria del Vasco Aguirre.

