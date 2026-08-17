OFICIAL: Adelantan dos partidos de la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 hicieron de las suyas y han adelantado dos partidos de la jornada 5 del Torneo Apertura 2026; León en contra de Rayados de Monterrey y Gallos Blancos frente al Deportivo Toluca. Estos dos cotejos se disputarán el viernes 21 de agosto y con ello, los cuatro clubes de la Liga MX que están en la ronda de eliminación directa tendrán su cotejo el día que inicia la jornada del certamen liguero.

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A través de las redes sociales, la Liga BBVA MX dio a conocer los dos movimientos de los partidos que originalmente se iban a disputar un día después (sábado 22 de agosto). Habrá doble cartelera a las 7:00 pm y doble cartelera a las 9:00 pm. Cabe recordar que, TV Azteca Deportes tendrá dos partidos de Viernes Botanero que podrás disfrutar TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

Viernes 21 de agosto



Tigres vs. Atlante — 19:00 (Estadio Universitario) por TV Azteca Deportes

León vs. Rayados (Monterrey) — 19:00 (Estadio Nou Camp / León)

Juárez vs. América — 21:00 (Estadio Olímpico Benito Juárez) por TV Azteca Deportes

Querétaro vs. Toluca — 21:00 (Estadio Corregidora)

Jornada 5 del Apertura 2026 actualizada

Viernes 21 de agosto



Tigres vs. Atlante — 19:00 (Estadio Universitario)

León vs. Rayados (Monterrey) — 19:00 (Estadio Nou Camp / León)

Juárez vs. América — 21:00 (Estadio Olímpico Benito Juárez)

Querétaro vs. Toluca — 21:00 (Estadio Corregidora)

Sábado 22 de agosto

Chivas vs. Tijuana (Xolos) — 17:07 (Estadio Akron)

Puebla vs. Santos Laguna — 19:00 (Estadio Cuauhtémoc)

Cruz Azul vs. Atlas — 21:00 (Estadio Banorte)

Domingo 23 de agosto

