OFICIAL: Entrenador sudamericano de la Liga MX revela su futuro tras recibir oferta de GIGANTE de Sudamérica

El lazo entre Sebastián Abreu y los Xolos de Tijuana de momento parece inquebrantable, el estratega uruguayo confirmó su estadía en el banquillo del club rojinegro y con ello, pone fin a los rumores que lo colocaban en la silla de Nacional de Montevideo. El 'Loco' fue tajante en conferencia de prensa tras el triunfo por 2-1 de sus pupilos sobre la Máquina Celeste de Cruz Azul en casa.

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A pregunta expresa sobre una posibilidad de dirigir en su país natal, Abreu no lo dudó: ''Cuando a los entrenadores nos pegan una patada en el culo y nos corren, decimos que no respetan los proyectos, y que en cinco fechas no nos dan continuidad. Interpreto que lo mínimo es que cuando tenés la posibilidad de tener desarrollo, continuidad, ver lo que se va reflejando, ser parte de ese sentido de pertenencia, no te podés quejar de lo otro. Tenés que tener una manera de manejarte que tenga coherencia. Doble discurso, no. Los sueños y deseos que uno pueda tener. Interpreto que hay momentos para todo”, destacó el charrúa.

Sentido de pertenencia

Uno de los mayores 'trotamundos' en el mundo del futbol es sin duda Sebastián Abreu, el ex futbolista surgió de las fuerzas básicas de Defensor Sporting y no es un secreto que el gran sueño de muchos uruguayos ligados al futbol es estar en Nacional o Peñarol. El 'loco' jugó con el primero de ellos en 2001 y la directiva buscó hacerse de sus servicios tras el despido de Jorge Bava.

De momento, Abreu tiene en el segundo lugar a los Xolos de Tijuana tras cuatro jornadas con 10 unidades conseguidas. Por si fuera poco, no ha caído en lo que va de la temporada y en sus filas tiene al prospecto número 1 de todo el futbol mexicano.