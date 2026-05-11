CONFIRMADO: La INCREIBLE marca que Cruz Azul impondrá en las semifinales del Clausura 2026

Luego de eliminar al Atlas con un marcador global de 4-2, Cruz Azul se convirtió en el único equipo que repite en las semifinales respecto al torneo anterior, marcando una distancia abismal en regularidad frente al resto de los invitados al Clausura 2026.

Pumas y América firman un Clásico de locura en CU con empate lleno de goles

Mientras Pumas, Chivas y Pachuca regresan a la antesala de la final tras ausencias en la última edición, los dirigidos ahora por Joel Huiqui (tras el exitoso paso de técnicos como Anselmi, Vicente Sánchez y Larcamón) han hecho de la Liguilla su hábitat natural. Con este avance, Cruz Azul alcanza un éxito importante: cinco semifinales consecutivas.

La cronología de cinco semifinales jugadas consecutivas de Cruz Azul

La racha de La Máquina comenzó en el Clausura 2024, donde eliminaron a Monterrey para caer en una polémica final ante América. Desde entonces, el equipo de La Noria no ha faltado a la cita entre los cuatro mejores:

Clausura 2024 : Semifinales ante Monterrey

: Semifinales ante Monterrey Apertura 2024: Semifinal ante América.

Semifinal ante América. Clausura 2025: Semifinal ante América.

Semifinal ante América. Apertura 2025: Semifinal ante Tigres.

Semifinal ante Tigres. Clausura 2026: Semifinal ante Chivas.

Esta regularidad es un bálsamo para una afición que exige volver a levantar el título, algo que se les ha negado en las tres semifinales previas, donde el fantasma de las eliminaciones ante el conjunto azulcrema ha pesado. Sin embargo, este torneo presenta un escenario distinto.

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El reto de enfrentar a Chivas en la semifinal Clausura 2026

El destino ha cruzado a Cruz Azul con el Guadalajara en una serie que promete paralizar al país. Debido a que el Estadio Akron y el Estadio Banorte deben ser entregados a la FIFA para los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM teniendo como fecha el 13 mayo, Chivas se verá obligada a jugar en sedes alternas que evoca la nostalgia.

El partido de ida se llevará a cabo en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), donde Cruz Azul fungirá como local administrativo tras haber hecho de este inmueble su fortaleza. Por su parte, el desenlace y cierre de la serie tendrá lugar en el histórico Estadio Jalisco, la antigua casa del Rebaño Sagrado, donde las Chivas de Gabriel Milito buscarán hacer valer su localía ante una Máquina que parece no tener techo.

¿Logrará Cruz Azul romper la maldición de las semifinales en su quinto intento consecutivo o será el Guadalajara quien regrese a una final tras años de espera? La moneda está en el aire.

