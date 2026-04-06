¡OFICIAL! Así se jugara las semifinales de la FA Cup

La FA Cup entra a su etapa decisiva, luego de que quedaran definidos los cruces de semifinales, en una fase que promete duelos intensos como último obstáculo rumbo a la final en el emblemático estadio de Wembley.

El sorteo determinó que el Manchester City se enfrente al Southampton, mientras que el Chelsea medirá fuerzas ante el Leeds United en un choque que despierta especial interés por su historia y rivalidad. Ambos encuentros se disputarán los días 25 y 26 de abril, en Londres, donde se conocerán a los finalistas del torneo más antiguo del futbol inglés.

The draw for the #EmiratesFACup semi-finals is complete 🏆 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 5, 2026

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Manchester City apuntan como los favoritos

El conjunto dirigido por Pep Guardiola llega con confianza tras una actuación contundente en los cuartos de final, donde superó con autoridad al Liverpool por 4-0. Ese resultado confirmó el gran momento del equipo de Pep Guardiola tras conquistar la Carabao Cup y lo posiciona como uno de los favoritos para levantar el trofeo.

Por su parte, el Southampton protagonizó una de las sorpresas más destacadas al eliminar al Arsenal con un triunfo por 2-1. El club, que juega en la Segunda División, buscará dar otro golpe sobre la mesa ante uno de los gigantes del futbol inglés.

En la otra llave, el Chelsea aseguró su lugar tras vencer con claridad al Port Vale, mostrando solidez en casa y reafirmando su intención de pelear por el título. Mientras tanto, el Leeds United logró su clasificación en un duelo lleno de tensión frente al West Ham, al que derrotó en la tanda de penaltis después de un empate 2-2 en el tiempo reglamentario y extra.

Con los cuatro semifinalistas definidos, la FA Cup se prepara para una ronda que podría ofrecer nuevas sorpresas y emociones, en lo que será el último paso previo a disputar la gran final de uno de los torneo con más historias del futbol.

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