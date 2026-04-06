La leyenda del Manchester City que saldrá del equipo a final de temporada

El ciclo de Bernardo Silva en el Manchester City ha llegado a su fin. A pocos meses de terminar su contrato en junio de este año, el portugués se perfila par abandonar el club inglés en calidad de agente libre, una decisión que marcaría el cierre de una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la institución.

Desde su llegada en 2017 procedente del Mónaco, el futbolista se convirtió en un elemento fundamental dentro del esquema de Pep Guardiola. Su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del mediocampo y el ataque lo transformó en una pieza clave durante los momentos más importantes del equipo. En su paso por el conjunto inglés acumuló más de 440 partidos, cerca de 70 goles y alrededor de 80 asistencias, cifras que reflejan su impacto durante estos años.

El legado que deja está respaldado por una impresionante colección de títulos. Durante su estancia conquistó seis Premier League, una Champions League, dos FA Cup, un Mundial de Clubes, tres Community Shield y cinco Copas de la Liga inglesa, además de ser protagonista en el histórico triplete logrado en 2023.

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Barcelona y Arabia Saudita serían sus principales destinos

Con su salida cada vez más cercana, varios clubes ya han mostrado interés en hacerse con sus servicios. El Barcelona aparece como uno de los principales candidatos para incorporarlo, ya que desde hace tiempo sigue de cerca su evolución y ahora tendría la oportunidad de sumarlo sin costo de transferencia. También han surgido opciones como el Benfica, donde podría vivir un emotivo regreso, así como el interés de la Juventus y clubes de Arabia Saudita.

El futuro de Bernardo promete convertirse en uno de los temas más relevantes del próximo mercado. Su experiencia y calidad lo mantienen como una de las piezas más atractivas, mientras el futbol europeo se prepara para despedir a uno de los protagonistas de una era dominante en el Manchester City.

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