OFICIAL: Así se jugarán las SEMIFINALES de la Concachampions 2026

La Concacaf Champions Cup 2026 ya tiene definidos a sus semifinalistas, dejando una serie de resultados que sacudieron el panorama sobre que liga es mejor, si la Liga BBVA MX o la MLS.

La gran sorpresa la protagonizó el América, que firmó un fracaso inesperado al quedar eliminado en casa tras caer 0-1 ante Nashville SC, luego de un empate sin goles en la ida. Las Águilas no encontraron respuestas ofensivas y terminaron despidiéndose ante su gente.

Otro golpe para el futbol mexicano lo sufrió Cruz Azul, que tampoco logró revertir su eliminatoria frente a Los Angeles FC. La Máquina apenas rescató un empate 1-1 en la vuelta, insuficiente tras el 3-0 recibido en la ida, para un global de 4-1 que evidenció la superioridad del conjunto angelino a lo largo de la serie.

En contraste, Toluca se consolidó como el equipo más dominante de los cuartos de final, firmando una eliminatoria contundente ante LA Galaxy. Los Diablos Rojos sellaron su pase con autoridad con un global de 7-1, imponiendo condiciones y confirmando su poder ofensivo para instalarse como un serio candidato al título en esta edición del torneo.

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Por su parte, Tigres hizo válida su ventaja y terminó por asegurar su clasificación a semifinales tras imponerse en la serie ante Seattle Sounders.

El conjunto felino había tomado ventaja de 2-0 en la ida, pero en la vuelta el equipo de la MLS estuvo muy cerca de eliminar a los dirigidos por Guido Pizarro, al imponerse 3-1 y empatar el marcador global. Sin embargo, el gol de visitante terminó por darle el pase a los universitarios.

¡DEFINIDAS LAS SEMIFINALES! 🔥



Tigres y Toluca se medirán ante Nashville y LAFC respectivamente, existe la posibilidad de tener nuevamente una final mexicana en Concacaf Champions Cup 👹🐯 pic.twitter.com/AkybokvsF7 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 16, 2026

¿Cuáles son las SEMIFINALES de la Concacaf Champions Cup 2026?

Lass semifinales quedan definidas con un atractivo cruce entre Nashville SC y Tigres. Del otro lado, Toluca se medirá ante Los Angeles FC, cerrando la serie en el Estadio Nemesio Diez gracias a su mejor posición en la tabla general de la competencia, en un duelo que promete una gran eliminatoria. Ambas series se disputarán durante el mes de mayo.



Nashville SC vs Tigres

Toluca vs Los Angeles FC

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