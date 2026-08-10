OFICIAL: Así va la clasificación general del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Arranque de ensueño para el Club América en esta temporada futbolística, no solo esta cerca de meterse a la ronda de cuartos de final de la Leagues Cup 2026 tras su victoria de anoche, también, arrancó de gran manera el certamen local y es líder tras tres jornadas disputadas del Torneo Apertura 2026. Por otro lado, el tema de Bravos de Juárez llama la atención, el equipo fronterizo se ha mostrado invencible en el certamen que enfrenta a clubes de la Liga MX con los de la MLS, sin embargo, no la ha pasado nada bien en suelo local.

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Con tres jornadas disputadas, las Águilas de Guillermo Almada y los Xolos de Tijuana comandan la clasificación general del Torneo Apertura 2026 seguido de los Diablos Rojos del Toluca, los Pumas de la UNAM, Rayados de Monterrey, Cruz Azul, Gallos Blancos de Querétaro, Necaxa y Atlas, todos estos equipos con seis unidades conseguidas.

Tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX

América – 3 PJ – 7 pts Tijuana – 3 PJ – 7 pts Toluca – 3 PJ – 6 pts Pumas UNAM – 3 PJ – 6 pts Monterrey – 3 PJ – 6 pts Cruz Azul – 3 PJ – 6 pts Querétaro – 3 PJ – 6 pts Necaxa – 3 PJ – 6 pts Atlas – 3 PJ – 6 pts Atlante – 3 PJ – 4 pts Puebla – 3 PJ – 4 pts Guadalajara – 3 PJ – 4 pts Pachuca – 3 PJ – 3 pts León – 3 PJ – 3 pts Atlético San Luis – 3 PJ – 2 pts Tigres UANL – 3 PJ – 1 pt Santos Laguna – 3 PJ – 0 pts Juárez – 3 PJ – 0 pts

Jornada 4 del Apertura 2026

Sábado 15 de agosto

Atlante vs Toluca – 17:00 Monterrey vs Juárez – 19:00 Atlas vs Tigres – 21:00

Domingo 16 de agosto

Pumas vs Querétaro – 12:00 América vs Atlético San Luis – 17:00 Santos Laguna vs Guadalajara (Chivas) – 19:00 Tijuana vs Cruz Azul – 21:00

Lunes 17 de agosto

Necaxa vs León – 19:00 Pachuca vs Puebla – 21:00



Finalmente, la actividad de la Leagues Cup 2026 en esta primera instancia acaba el jueves 13 de agosto con cinco partidos entre los que destacan el de Cruz Azul vs Chicago Fire y el Club América contra el Austin, ambos clubes mexicanos dependen de si mismos para pasar a los cuartos de final del certamen coopero.

