La afición de Cruz Azul estalló contra estos tres jugadores antes del partido ante Chicago Fire

Tras la victoria de Cruz Azul ante NYC, el equipo de Joel Huiqui comenzó muy bien con el calendario de la Leagues Cup 2026. En ese marco, la afición de La Máquina volvió a hacerse presente en los entrenamientos. Esta vez, la reacción de los seguidores tuvo como protagonistas a tres futbolistas del plantel. El gesto llamó la atención.

En medio del calendario de la Leagues Cup, los jugadores que hicieron estallar a la afición de Cruz Azul fueron Luka Romero, José Paradela y Gabriel Fernández. Hubo una actividad que terminó con una reacción del público hacia los futbolistas que sorprendió mucho.

¿Qué sucedió entre los jugadores de Cruz Azul y la afición?

Los tres jugadores —Luka Romero, José Paradela y Gabriel Fernández— participaron en una dinámica de definición y fueron ovacionados después de acertar todos sus disparos.

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El ejercicio tuvo un contexto particular. Cruz Azul había mostrado problemas para definir durante su primer partido de la Leagues Cup contra Philadelphia Union. La Máquina ganó 1-0, pero desperdició otras oportunidades para ampliar la ventaja.

|X: Cruz Azul

Después de ese partido, parte de la afición cuestionó especialmente al “Toro” Fernández y Nicolás Ibáñez. Los dos delanteros tuvieron oportunidades frente al arco, pero no lograron aprovecharlas. Ahora uno de ellos se redimió.

Paradela y Romero también reciben respaldo

La dinámica previa al partido permitió cambiar el tono. Romero, Paradela y Fernández fueron los más reconocidos por los aficionados después de convertir todos sus disparos durante el ejercicio. La reacción terminó generando un momento de complicidad entre los futbolistas de La Máquina.

|X: Cruz Azul

Para Paradela, además, el respaldo llegó después de haber sido decisivo ante New York City FC. El mediocampista marcó el segundo gol del triunfo 2-1 con un disparo desde fuera del área que se desvió en James Sands antes de terminar en las redes.

Cruz Azul llega con seis puntos en la Leagues Cup

La victoria sobre New York City FC dejó a Cruz Azul con seis unidades y con posibilidades importantes de avanzar a los Cuartos de Final. Agustín Palavecino también marcó en ese encuentro. Ahora, La Máquina tendrá que cerrar la primera fase frente a Chicago Fire.

La reacción hacia Romero, Paradela y Fernández muestra que el ambiente alrededor del equipo puede cambiar rápidamente. Después de las críticas por la falta de contundencia, los tres recibieron una respuesta distinta en el entrenamiento. Ahora tendrán que trasladar esa confianza al próximo partido.

