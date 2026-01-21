OFICIAL: Club América renovó a sus ESTRELLAS en pleno Clausura 2026

Buenas noticias para los aficionados del Club América, el cuadro azulcrema renovó a cinco de sus estrellas en el equipo femenil en pleno Torneo Clausura 2026. Scarlet Camberos, Karen Luna, Annia Mejía y Nancy Antonio extendieron su vínculo con el club de Coapa y con ello, despejó dudas de algunas salidas en este semestre.

A través de las redes sociales oficiales, las Águilas dieron a conocer las renovaciones causando la algarabía de todos los seguidores que alientan al equipo femenil. “Estoy muy emocionada, obviamente el objetivo es salir campeona con este equipo y estoy muy ilusionada de hacer eso. Cada año y cada temporada es mejor, me he sentido muy cómoda, estoy muy feliz aquí y sigo creciendo como jugadora y como persona. El equipo es constante siempre estamos en las finales y sólo nos falta ganar“, destacó Camberos en charla exclusiva con el América tras su renovación.

Actualidad en el Clausura 2026

De momento, las pupilas de Ángel Villacampa se mantienen como terceras de la clasificación general con siete unidades en tres jornadas disputadas. Para el partido de la fecha 4, las Águilas visitarán el Estadio Alfonso Lastras para enfrentar al Atlético San Luis (0-0 tras 45 minutos disputados).

Finalmente, se espera que las renovaciones o contrataciones en el cuadro de Coapa estén a la órden del día y esto tras la designación del ex lateral azulcrema; Luis Fuentes como directivo para ayudar en la gestión del equipo femenil.