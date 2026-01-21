América pagaría más de 206 millones, por el refuerzo que ESTARÍA EXIGIENDO André Jardine

América quiere sumar aún refuerzos a su equipo para el Clausura 2026 de la Liga MX y con el inicio tambaleante buscan cambiar el rumbo con un jugador que pueda aportar y ese es el caso del brasileño del Palmeiras Raphael Veiga, quien juega en la posición de enganche y que goza de una técnica, tiro de media y larga distancia, además de creatividad que han llamado la atención de André Jardine.

Para traerlo, de acuerdo a Transfermarkt, deberían de pagar más de 206 millones de pesos a sus 30 años de edad, lo cual genera algunas incógnitas sobre si es arriesgado o no e movimiento, pero ante las dudas que ha dejado el equipo en pleno inicio de torneo, hay jugadores en la plantilla como José Zuñiga, Rodrigo Aguirre o hasta el mismo Saint Maximin, quienes no han rendido lo suficiente, por lo que el Ame busca reforzarse y este es el mejor momento, pues hay una pausa por los partidos de la Selección Mexicana en contra de Panamá y Bolivia.

Ese periodo sin partidos oficiales, ayudaría y daría tiempo para que el cuadro azulcrema cierre alguna contratación, y sumarlo pronto a la escuadra para que se integre y lo más pronto aporte su calidad para que los de Coapa puedan frenar el mal inicio.

Americanismo, se emociona con Raphael Veiga, jugador por quien estarían interesados en el América

Existe un impedimento en el Ame, y es que cuentan en el primer equipo con los nueve extranjeros y deberían de darle salida a uno de los futbolistas y reportes sostienen que sería Zuñiga quien se podría ir luego de haber llegado hace unos meses procedente de Xolos de Tijuana.

En tanto los reportes de su arribo siguen subiendo, la afición del América se sigue haciendo ilusiones al ver su estilo de juego y los mejores momentos recabados en el Palmeiras y al ser brasileño, podría imprimirle también picardia al mediocampo.

Te podría interesar: Revelan identidad de ex futbolista que iba en el tren accidentado en España; además era el padre de un jugador del Getafe

La gráfica de su carrera, acota que surgió en el Coritiba en el 2016, y luego firmó con Palmeiras un año más tarde pero de inmediato se fue a militar al Paranaense.

En 2019 vino de vuelta a Palmeiras y ahí es donde ha transcurrido su carrera, con subidas y bajadas, teniendo su momento más sólido en el 2024, cuando llegó a valer 18 millones de euros.

Entre el 2023 y 2024, ganó el campeonato Paulista, ademas del campeonato de Brasil.

La experiencia que acarrea jugando además la Copa Sudamericana y la Libertados, las cuales ha ganado, aportan un plus que abonaría al cuadro capitalino.