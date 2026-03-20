¡Sin Cristiano Ronaldo! La convocatoria de Portugal para enfrentar a México

Han terminado las especulaciones. Luego de varias semanas de rumores sobre la visita de Cristiano Ronaldo a México para el duelo amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, este viernes se dio a conocer la convocatoria del cuadro luso para el encuentro que va a marcar la reapertura del Estadio Banorte el próximo 28 de marzo.

Dirigidos por Roberto Martínez, la Selección de Portugal no va a contar con Cristiano Ronaldo, quien a finales de febrero presentó una lesión con el Al-Nassr. En días recientes, fue el estratega Jorge Jesus quien dijo que el jugador de 41 años de edad volvería a la actividad tras la Fecha FIFA del mes en curso.

Jugando con la Selección de Portugal, Cristiano tiene marca de 226 partidos jugados con un registro de 143 goles. Ahora, habrá que esperar para saber si el atacante va a tener minutos en la cancha del Estadio Banorte en el parón en el que el cuadro luso se va a medir a México y luego a Estados Unidos previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Convocatoria de Portugal ante México

Porteros: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP).

Defensas: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (SL Benfica) e Tomás Araújo (SL Benfica).

Mediocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) e Rodrigo Mora (FC Porto).

Delanteros: Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Gonçalves (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) e Gonçalo Ramos (PSG).