OFICIAL: Cruz Azul jugará fuera de la CDMX en este estadio en el Clausura 2026
La Liga BBVA MX emitió un comunicado donde Cruz Azul solicito su cambio de estadio para jugar sus partidos de local fuera de la CDMX
La Liga BBVA MX informo a través de un comunicado, que Cruz Azul solicito su cambio de sede para disputar sus partidos de local fuera de la CDMX y confirmó que jugara sus encuentros en el Estadio Cuauhtémoc en la ciudad de Puebla.
🗒️ La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/tzwqJX8Tul— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 9, 2026