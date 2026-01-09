OFICIAL: Cruz Azul jugará fuera de la CDMX en este estadio en el Clausura 2026

La Liga BBVA MX informo a través de un comunicado, que Cruz Azul solicito su cambio de sede para disputar sus partidos de local fuera de la CDMX y confirmó que jugara sus encuentros en el Estadio Cuauhtémoc en la ciudad de Puebla.

Información en desarrollo ...